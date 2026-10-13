7 Alasan Mengapa Kita Mempelajari Koneksi dengan Orang yang Baru DItemui Menurut Psikologi

seseorang yang mempelajari koneksi dengan orang baru / foto: Magnific/primagefactory

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bahwa dua kejadian yang terjadi berdekatan pasti memiliki hubungan?

Misalnya, kamu baru saja memikirkan seseorang, lalu beberapa menit kemudian orang tersebut mengirim pesan. Atau kamu memakai pakaian tertentu dan tiba-tiba mengalami hari yang menyenangkan. Karena kebetulan itu terasa begitu tepat, pikiran kita mungkin segera menyimpulkan: “Ini pasti ada hubungannya.”



Padahal, belum tentu.



Manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencari pola, hubungan, dan makna di antara berbagai kejadian. Kemampuan ini sebenarnya sangat berguna. Tanpa kemampuan mengenali pola, manusia akan kesulitan belajar dari pengalaman, memprediksi bahaya, atau memahami lingkungan.



Namun, kemampuan yang sama juga dapat membuat kita melihat koneksi yang sebenarnya tidak ada.



Dalam psikologi, kecenderungan melihat hubungan atau pola pada kejadian yang sebenarnya tidak berkaitan dapat dikaitkan dengan beberapa fenomena, seperti pattern recognition, illusory correlation (korelasi semu), apophenia, dan bias kognitif lainnya.



Mengapa hal ini terjadi?



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (13/10), terdapat tujuh alasannya.



1. Otak Kita Memang Dirancang untuk Mencari Pola



Salah satu alasan paling mendasar adalah karena otak manusia merupakan mesin pencari pola.



Bayangkan kamu sedang berjalan di tempat yang gelap. Tiba-tiba kamu melihat sesuatu bergerak di kejauhan. Otakmu tidak akan menunggu sampai kamu mendapatkan seluruh informasi sebelum bereaksi. Ia akan mencoba menebak apa yang sedang terjadi.



Apakah itu manusia?



Binatang?



Pohon yang tertiup angin?



Atau sesuatu yang berbahaya?



Dari sudut pandang evolusi, lebih aman bagi otak untuk terkadang mengira ada pola ketika sebenarnya tidak ada, daripada gagal mengenali pola ketika pola tersebut benar-benar penting.



Jika seseorang melihat semak bergerak dan menganggap ada predator, padahal ternyata hanya tertiup angin, konsekuensinya mungkin hanya rasa takut sesaat.



Sebaliknya, jika memang ada predator dan ia menganggap gerakan tersebut tidak berarti apa-apa, konsekuensinya bisa jauh lebih serius.



Karena itu, otak cenderung sensitif terhadap pola.



Masalahnya, mekanisme yang dahulu membantu manusia bertahan hidup ini juga bekerja dalam kehidupan modern.



Kita bisa melihat hubungan antara:



pesan seseorang dan suasana hati kita,



angka tertentu dan keberuntungan,



musik tertentu dan kejadian tertentu,



tindakan seseorang dan sesuatu yang terjadi setelahnya,



atau bahkan antara dua peristiwa yang sebenarnya hanya kebetulan.



Otak tidak hanya bertanya, “Apa yang terjadi?”



Ia juga bertanya:



“Apa hubungan semua ini?”



Dan terkadang, jawabannya adalah: tidak ada hubungan khusus.



Tetapi otak kita tidak selalu nyaman dengan jawaban tersebut.



2. Kita Tidak Suka Ketidakpastian



Manusia cenderung merasa tidak nyaman ketika tidak memiliki penjelasan.



Bayangkan seseorang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan.



Ada banyak kemungkinan penyebabnya. Kondisi ekonomi, keputusan perusahaan, performa kerja, perubahan strategi bisnis, atau faktor lain yang tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya.



Namun, otak sering kali ingin menemukan satu penjelasan yang sederhana.



“Mungkin karena saya melakukan kesalahan itu.”



Atau:



“Mungkin karena atasan saya memang tidak menyukai saya.”



Penjelasan seperti itu bisa memberikan rasa kepastian, meskipun belum tentu benar.



Dalam kondisi penuh ketidakpastian, manusia dapat lebih mudah membangun hubungan antara berbagai kejadian untuk menciptakan sebuah cerita yang terasa masuk akal.



Ini bukan berarti seseorang sengaja mengarang.



Sering kali prosesnya berlangsung otomatis.



Otak berusaha mengubah dunia yang penuh kemungkinan menjadi sesuatu yang lebih mudah dipahami.



Karena itu, terkadang penjelasan yang salah tetapi terasa pasti lebih nyaman daripada kenyataan yang benar tetapi tidak pasti.



Kita mungkin tidak tahu mengapa sesuatu terjadi.



Tetapi otak merasa lebih tenang ketika bisa mengatakan:



“Oh, ternyata karena itu.”



Padahal kata “karena” belum tentu berarti hubungan sebab-akibat benar-benar ada.



3. Kita Cenderung Mengingat Kecocokan dan Melupakan Ketidaksesuaian



Ini adalah salah satu alasan mengapa koneksi yang sebenarnya tidak ada bisa terasa sangat nyata.



Misalnya kamu memiliki keyakinan bahwa ketika kamu memikirkan seseorang, orang tersebut sering kali menghubungimu.



Suatu hari kamu memikirkan teman lama.



Lima menit kemudian, dia mengirim pesan.



Kamu mungkin langsung mengingat kejadian tersebut.



“Tuh, benar kan? Aku baru memikirkannya dan dia langsung menghubungi.”



Tetapi bagaimana dengan puluhan atau ratusan kali ketika kamu memikirkan seseorang dan tidak terjadi apa-apa?



Kemungkinan besar kejadian-kejadian tersebut tidak mendapatkan perhatian yang sama.



Inilah salah satu bentuk confirmation bias, yaitu kecenderungan untuk lebih memperhatikan atau mengingat informasi yang mendukung keyakinan kita dibandingkan informasi yang bertentangan dengannya.



Akibatnya, beberapa kebetulan yang sangat mencolok dapat terasa seperti bukti kuat.



Padahal, jika seluruh kejadian dicatat secara objektif, mungkin hubungan tersebut jauh lebih lemah daripada yang kita rasakan.



Misalnya:



Dalam sebulan kamu memikirkan seseorang sebanyak 50 kali.



Orang tersebut kebetulan menghubungimu pada 3 kesempatan.



Tiga kejadian itu sangat mudah diingat.



Namun 47 kesempatan lainnya mungkin tidak meninggalkan kesan apa pun.



Otak kemudian mengambil tiga kejadian yang paling menarik dan membangun sebuah cerita:



“Setiap kali aku memikirkannya, dia seperti bisa merasakannya.”



Padahal data keseluruhannya mungkin tidak mendukung kesimpulan tersebut.



4. Emosi Membuat Koneksi Terasa Lebih Nyata



Tidak semua hubungan yang kita rasakan muncul dari logika.



Sebagian muncul karena emosi.



Ketika kita sangat menyukai seseorang, misalnya, tindakan kecil darinya bisa terasa penuh makna.



Dia membalas pesan dengan cepat.



Kita menganggap dia perhatian.



Dia menggunakan emoji tertentu.



Kita merasa ada sesuatu yang spesial.



Dia melihat unggahan kita.



Kita berpikir mungkin dia sedang memperhatikan kita.



Masalahnya, semakin kuat emosi kita, semakin besar kemungkinan kita memberikan makna tambahan pada informasi yang sebenarnya ambigu.



Satu tindakan bisa memiliki banyak penjelasan.



Seseorang membalas pesan dengan cepat karena:



memang sedang memegang ponsel,



kebetulan sedang senggang,



merasa perlu membalas,



atau memang memiliki ketertarikan.



Kita sering memilih interpretasi yang paling sesuai dengan harapan atau ketakutan kita.



Inilah mengapa ketika sedang jatuh cinta, kita dapat melihat "tanda-tanda" di mana-mana.



Sebaliknya, ketika sedang cemas, kita juga dapat melihat tanda-tanda penolakan di mana-mana.



Emosi bukan hanya memengaruhi apa yang kita rasakan. Emosi juga dapat memengaruhi bagaimana kita menafsirkan kenyataan.



5. Kita Cenderung Menghubungkan Hal-Hal yang Terjadi Berdekatan



Otak manusia mudah mengasosiasikan dua kejadian ketika keduanya muncul berdekatan.



Misalnya, suatu hari kamu mendengarkan lagu tertentu sebelum mendapatkan kabar baik.



Beberapa minggu kemudian kamu mendengarkan lagu yang sama dan kembali mengalami sesuatu yang menyenangkan.



Otak mungkin mulai membangun asosiasi:



“Lagu ini membawa keberuntungan.”



Padahal mungkin tidak ada hubungan kausal sama sekali.



Fenomena semacam ini berkaitan dengan cara manusia belajar melalui asosiasi.



Jika dua hal sering muncul bersama, otak dapat mulai menganggap keduanya memiliki hubungan.



Hal serupa dapat terjadi dalam hubungan sosial.



Misalnya, seseorang pernah mengkritik kita sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Setelah beberapa kali mengalami pengalaman serupa, kita mungkin mulai mengasosiasikan kritik orang tersebut dengan kejadian buruk.



Padahal, hubungan temporal tidak selalu berarti hubungan sebab-akibat.



A terjadi sebelum B tidak otomatis berarti A menyebabkan B.



Ini adalah prinsip sederhana yang sering dilupakan dalam kehidupan sehari-hari.



Jika hujan turun setelah kamu memakai sepatu tertentu, bukan berarti sepatu tersebut menyebabkan hujan.



Jika seseorang mengirim pesan setelah kamu memikirkannya, bukan berarti pikiranmu menyebabkan orang tersebut mengirim pesan.



Kedekatan waktu dapat menciptakan kesan hubungan, meskipun sebenarnya hanya kebetulan.



6. Kita Adalah Makhluk yang Suka Membuat Cerita



Manusia tidak hanya mengumpulkan fakta.



Kita juga menyusun fakta menjadi cerita.



Ketika sesuatu terjadi, kita ingin mengetahui:



Siapa? Mengapa? Bagaimana? Apa artinya?



Kita menghubungkan peristiwa satu dengan peristiwa lainnya sehingga kehidupan terasa seperti memiliki alur.



Misalnya seseorang mengatakan:



“Sejak saya bertemu dia, hidup saya berubah.”



Kalimat tersebut membuat dua peristiwa terasa saling berkaitan.



Mungkin memang benar.



Namun bisa juga perubahan itu sebenarnya disebabkan oleh banyak faktor lain: usia, pengalaman baru, lingkungan sosial, pekerjaan, kebiasaan, atau keputusan-keputusan yang dibuat setelah pertemuan tersebut.



Manusia memiliki kecenderungan untuk menyederhanakan kompleksitas kehidupan menjadi narasi yang mudah dipahami.



Cerita lebih mudah diingat daripada sekumpulan fakta yang tidak berhubungan.



Karena itu, kita sering mencari titik awal.



“Semuanya berubah sejak kejadian itu.”



Padahal kehidupan jarang bekerja seperti sebuah film yang memiliki satu momen penyebab yang jelas.



Sering kali perubahan muncul dari kombinasi puluhan faktor kecil yang terjadi secara bersamaan.



Namun otak lebih menyukai cerita yang sederhana.



Dan cerita sederhana dapat membuat hubungan yang lemah terasa seperti hubungan yang kuat.



7. Kita Ingin Dunia Terasa Bermakna



Mungkin ini adalah alasan yang paling manusiawi.



Kita ingin percaya bahwa pengalaman kita memiliki arti.



Ketika sesuatu yang menyakitkan terjadi, kita ingin memahami mengapa.



Ketika sesuatu yang indah terjadi, kita ingin percaya bahwa itu bukan sekadar kebetulan.



Kita mencari makna karena makna dapat membuat hidup terasa lebih teratur.



Misalnya seseorang bertemu dengan orang baru setelah mengalami masa sulit.



Ia mungkin mengatakan:



“Mungkin semua kejadian buruk yang aku alami sebelumnya memang membawaku kepada orang ini.”



Secara psikologis, cara berpikir tersebut dapat memberikan rasa bahwa pengalaman masa lalu memiliki tujuan.



Namun kita perlu membedakan dua hal:



menciptakan makna dari sebuah pengalaman dan menganggap bahwa semua kejadian memang sejak awal memiliki hubungan tertentu.



Kita boleh mengambil makna dari sebuah pengalaman tanpa harus menyimpulkan bahwa semua kejadian sebelumnya memang dirancang untuk menghasilkan kejadian tersebut.



Ini perbedaan yang penting.



Kita mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi.



Tetapi kita bisa menentukan bagaimana kita memahami dan menggunakan pengalaman tersebut.



Jadi, Apakah Semua "Koneksi" yang Kita Rasakan Itu Salah?



Tidak.



Ini penting.



Menyadari bahwa otak dapat menciptakan koneksi semu bukan berarti semua intuisi atau hubungan yang kita lihat pasti salah.



Terkadang memang ada pola.



Terkadang seseorang memang menunjukkan ketertarikan.



Terkadang dua peristiwa memang memiliki hubungan sebab-akibat.



Masalahnya bukan pada kemampuan kita menemukan pola.



Masalah muncul ketika kita terlalu cepat menganggap sebuah pola sebagai fakta tanpa memeriksa bukti lain.



Kita bisa belajar bertanya:



“Apa bukti bahwa kedua hal ini memang berhubungan?”



Kemudian:



“Apakah ada penjelasan lain?”



Dan yang tidak kalah penting:



“Apakah aku hanya mengingat kejadian yang mendukung keyakinanku?”



Pertanyaan sederhana seperti ini dapat membantu kita mengambil jarak dari interpretasi spontan.



Cara Membedakan Koneksi Nyata dan Koneksi yang Kita Ciptakan



Ketika merasa menemukan sebuah pola, cobalah melakukan beberapa langkah sederhana.



1. Pisahkan fakta dari interpretasi



Fakta:



“Dia membalas pesan saya setelah dua jam.”



Interpretasi:



“Dia sengaja membuat saya menunggu.”



Keduanya berbeda.



Fakta adalah apa yang dapat diamati.



Interpretasi adalah makna yang kita berikan.



2. Cari contoh yang bertentangan



Jika kamu merasa:



“Setiap kali aku melakukan X, Y selalu terjadi,”



coba tanyakan:



“Berapa kali X terjadi tetapi Y tidak terjadi?”



Pertanyaan ini dapat membantu mengurangi ilusi pola.



3. Pertimbangkan kemungkinan kebetulan



Kebetulan bukan sesuatu yang mustahil.



Justru ketika kita mengalami banyak kejadian setiap hari, berbagai kebetulan yang terasa luar biasa akan sesekali muncul.



Sesuatu yang terasa sangat spesial belum tentu secara statistik sangat tidak mungkin.



4. Jangan buru-buru mencari sebab



Jika A terjadi sebelum B, jangan langsung menyimpulkan A menyebabkan B.



Pertimbangkan faktor ketiga yang mungkin memengaruhi keduanya.



5. Perhatikan kondisi emosional



Tanyakan:



“Apakah aku sedang berharap sesuatu menjadi benar?”



atau:



“Apakah aku sedang takut sesuatu menjadi benar?”



Harapan dan ketakutan dapat memengaruhi cara kita membaca situasi.



Pada Akhirnya, Otak Kita Tidak Selalu Mencari Kebenaran



Salah satu hal menarik tentang psikologi manusia adalah bahwa otak kita tidak selalu bekerja seperti seorang ilmuwan.



Otak tidak setiap saat mengumpulkan data, membuat hipotesis, kemudian mengujinya secara objektif.



Sering kali otak hanya berusaha membuat dunia terasa masuk akal secepat mungkin.



Itulah mengapa kita dapat melihat wajah dalam bentuk awan, menganggap kebetulan sebagai pertanda, menghubungkan dua kejadian yang berdekatan, atau membaca makna besar dari tindakan kecil seseorang.



Semua itu bukan berarti kita bodoh.



Sebaliknya, itu merupakan bagian dari cara kerja pikiran manusia.



Kemampuan menemukan pola adalah salah satu kemampuan yang membuat kita mampu belajar dan beradaptasi.



Namun kemampuan tersebut memiliki efek samping:



kadang-kadang kita menemukan pola yang sebenarnya tidak ada.



Mungkin kedewasaan bukan berarti berhenti mencari koneksi.



Mungkin kedewasaan justru berarti mampu mengatakan:



“Aku melihat sebuah pola, tetapi aku belum tahu apakah pola itu benar-benar nyata.”



Ada perbedaan besar antara merasakan sebuah hubungan dan membuktikan sebuah hubungan.



Dan di antara keduanya terdapat ruang yang sangat penting: kemampuan untuk berhenti sejenak, mempertanyakan asumsi, dan menerima bahwa tidak semua hal harus memiliki hubungan.



Karena terkadang, dua kejadian memang saling berkaitan.



Tetapi terkadang, dua kejadian hanyalah dua kejadian yang kebetulan terjadi pada waktu yang sama.



