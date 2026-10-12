5 Trik Simpel Atasi Bau Menyengat di Tempat Sampah, Apa Saja?

ilustrasi tempat sampah di dapur. Sumber foto: Freepik JawaPos.com - Meskipun Anda membuang sampah secara rutin, bau tidak sedap terkadang masih tertinggal di tempat sampah.

Namun, ada beberapa trik simpel untuk mengatasi masalah ini menggunakan produk rumah tangga yang umum.

Melansir thespruce, berikut lima benda yang bisa Anda masukkan ke dalam tempat sampah agar ruangan tetap harum lebih lama.

1. Kulit jeruk

Jangan buang kulit lemon, jeruk, atau mandarin. Letakkan beberapa potong di bagian bawah kantong atau langsung di tempat sampah.

Jeruk memiliki aroma yang kuat dan segar yang dapat membantu menutupi bau dari sisa makanan.

Sebaiknya kulit jeruk diganti setiap beberapa hari sekali.

2. Soda kue