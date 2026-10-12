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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 12 Oktober 2026 | 16.47 WIB

9 Ungkapan Sehari-hari yang Menandakan Seseorang Mengalami Masalah Finansial Secara Psikologi

Ungkapan psikologi sehari-hari tanda kehabisan uang, tanda masalah finansial (Magnific/ magnific) - Image

Ungkapan psikologi sehari-hari tanda kehabisan uang, tanda masalah finansial (Magnific/ magnific)

JawaPos.com – Banyak orang kesulitan mengakui bahwa mereka hampir kehabisan uang, sehingga kondisi itu kerap tersembunyi di balik ungkapan sehari-hari yang terdengar biasa.

Dalam psikologi keuangan, rasa malu dan harga diri membuat seseorang lebih memilih ungkapan halus daripada mengakui masalah finansial secara terbuka.

Survei USAFacts menunjukkan lebih dari seperempat orang dewasa di Amerika Serikat mengaku kesulitan secara finansial, dan sembilan belas persen hanya bisa bertahan.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (12/10), berikut sembilan ungkapan sehari-hari yang bisa menjadi petunjuk kehabisan uang sekaligus gambaran psikologi keuangan di balik masalah finansial tersebut.

1. Ungkapan menunggu gajian saat diminta menanggung biaya

Orang yang uangnya menipis biasanya mengatur pengeluaran dengan cermat, sehingga mereka perlu tahu persis kapan tagihan bulanan akan terpotong.

Ketika diminta ikut menanggung biaya, jawaban menunggu gajian muncul karena mereka baru berani membelanjakan uang setelah pemasukan benar-benar masuk.

Kondisi ini sebenarnya dialami banyak orang, meski sebagian merasa malu mengakuinya karena takut dianggap gagal mengelola penghasilan yang ada.

Bagi yang kondisinya longgar, traktiran kecil meringankan beban mereka sekaligus menumbuhkan kebaikan, kepercayaan diri, kebahagiaan, dan optimisme pada dirimu.

Editor: Novia Tri Astuti
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