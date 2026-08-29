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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14.01 WIB

7 Ungkapan Rasa Ingin Tahu Tinggi yang Diucapkan Orang Berpikiran Terbuka Menurut Psikologi

Ungkapan rasa ingin tahu tinggi yang diucapkan orang berpikiran terbuka menurut psikologi./Magnific/ teksomolika - Image

Ungkapan rasa ingin tahu tinggi yang diucapkan orang berpikiran terbuka menurut psikologi./Magnific/ teksomolika

JawaPos.com – Psikologi rasa ingin tahu tinggi menjadi ciri khas orang yang senang memperluas wawasannya lewat percakapan sehari-hari.

Mereka menikmati proses belajar demi kepuasan pribadi, bukan sekadar mengejar pengakuan dari orang lain.

Sifat ini membuat mereka sering bertanya secara mendalam dibanding sekadar menerima jawaban sederhana begitu saja.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (27/8), berikut tujuh ungkapan psikologi rasa ingin tahu tinggi yang biasa diucapkan orang berpikiran terbuka dalam percakapan.

1. Menanyakan apa yang sedang dibicarakan

Orang yang penasaran selalu ingin tahu detail lengkap tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa.

Rasa ingin tahu ini tidak muncul dari niat buruk, melainkan kegembiraan murni dalam proses belajar.

Mereka ingin memahami situasi secara menyeluruh tanpa bermaksud menggunakan informasi tersebut untuk hal negatif.

Ketertarikan ini menunjukkan keinginan melihat suatu persoalan dari berbagai sisi yang berbeda.

2. Meminta seseorang menjelaskan sudut pandangnya

Editor: Hanny Suwindari
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