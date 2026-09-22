Jika Kamu Sedang Sendiri dan Merasa Kesepian, Ucapkan 4 Kata Ampuh Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menguatkan diri./Magnific/magnific
JawaPos.com - Ada malam-malam tertentu ketika rumah terasa terlalu sunyi.
Tidak ada pesan yang masuk. Tidak ada seseorang yang bertanya, “Kamu sudah makan?” Tidak ada teman yang tiba-tiba mengajak berbicara. Kamu hanya duduk sendiri, menatap layar ponsel, lalu menyadari bahwa sebenarnya bukan kesunyian yang paling menyakitkan.
Yang menyakitkan adalah perasaan bahwa tidak ada siapa-siapa yang benar-benar hadir untukmu.
Di saat seperti itu, pikiran bisa mulai berjalan ke mana-mana.
“Kenapa aku sendirian?”
“Apakah tidak ada yang peduli kepadaku?”
“Kenapa orang lain terlihat bahagia sementara aku seperti ini?”
“Apakah akan selalu begini?”
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa terasa sangat nyata, terutama ketika muncul di malam hari atau ketika kita sedang berada dalam kondisi emosional yang lelah.
Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (22/9), ada satu hal sederhana yang bisa kamu lakukan.
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