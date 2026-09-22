Jika Kamu Sedang Sendiri dan Merasa Kesepian, Ucapkan 4 Kata Ampuh Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada malam-malam tertentu ketika rumah terasa terlalu sunyi.

Tidak ada pesan yang masuk. Tidak ada seseorang yang bertanya, “Kamu sudah makan?” Tidak ada teman yang tiba-tiba mengajak berbicara. Kamu hanya duduk sendiri, menatap layar ponsel, lalu menyadari bahwa sebenarnya bukan kesunyian yang paling menyakitkan.

Yang menyakitkan adalah perasaan bahwa tidak ada siapa-siapa yang benar-benar hadir untukmu.

Di saat seperti itu, pikiran bisa mulai berjalan ke mana-mana.

“Kenapa aku sendirian?”

“Apakah tidak ada yang peduli kepadaku?”

“Kenapa orang lain terlihat bahagia sementara aku seperti ini?”

“Apakah akan selalu begini?”

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa terasa sangat nyata, terutama ketika muncul di malam hari atau ketika kita sedang berada dalam kondisi emosional yang lelah.