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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 23 September 2026 | 03.45 WIB

Jika Kamu Sedang Sendiri dan Merasa Kesepian, Ucapkan 4 Kata Ampuh Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menguatkan diri./Magnific/magnific - Image

seseorang yang menguatkan diri./Magnific/magnific

JawaPos.com - Ada malam-malam tertentu ketika rumah terasa terlalu sunyi.

Tidak ada pesan yang masuk. Tidak ada seseorang yang bertanya, “Kamu sudah makan?” Tidak ada teman yang tiba-tiba mengajak berbicara. Kamu hanya duduk sendiri, menatap layar ponsel, lalu menyadari bahwa sebenarnya bukan kesunyian yang paling menyakitkan.

Yang menyakitkan adalah perasaan bahwa tidak ada siapa-siapa yang benar-benar hadir untukmu.

Di saat seperti itu, pikiran bisa mulai berjalan ke mana-mana.

“Kenapa aku sendirian?”

“Apakah tidak ada yang peduli kepadaku?”

“Kenapa orang lain terlihat bahagia sementara aku seperti ini?”

“Apakah akan selalu begini?”

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa terasa sangat nyata, terutama ketika muncul di malam hari atau ketika kita sedang berada dalam kondisi emosional yang lelah.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (22/9), ada satu hal sederhana yang bisa kamu lakukan.

Editor: Hanny Suwindari
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