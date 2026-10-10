7 Alasan Mengapa Sebagian Orang Malu Mengakui bahwa Mereka Menggunakan AI Menurut Psikologi

seseorang yang malu menggunakan AI / foto: Magnific/mego-studio

JawaPos.com - Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Orang menggunakannya untuk mencari ide, merangkum informasi, membuat tulisan, menerjemahkan bahasa, menyusun pekerjaan, belajar, bahkan sekadar mencari sudut pandang lain ketika sedang bingung.

Namun, ada fenomena menarik yang muncul di tengah semakin populernya AI: sebagian orang justru merasa malu ketika mengakui bahwa mereka menggunakan AI.



Mereka mungkin menggunakan AI hampir setiap hari, tetapi ketika ditanya apakah tulisan, ide, atau pekerjaan tertentu dibantu AI, mereka merasa perlu menyembunyikannya. Ada yang takut dianggap malas. Ada pula yang khawatir dinilai kurang pintar, kurang kreatif, atau terlalu bergantung pada teknologi.



Padahal, menggunakan sebuah alat tidak selalu berarti seseorang tidak mampu melakukan sesuatu sendiri.



Lalu, mengapa sebagian orang tetap merasa malu mengakuinya?



Dari perspektif psikologi, rasa malu tersebut dapat berkaitan dengan cara seseorang memandang dirinya sendiri, bagaimana ia memperkirakan penilaian orang lain, serta norma sosial mengenai kerja keras, kecerdasan, kreativitas, dan keaslian.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (10/10), terdapat tujuh alasan yang dapat menjelaskan fenomena tersebut.



1. Takut Dianggap Tidak Pintar



Salah satu alasan paling kuat adalah kekhawatiran bahwa penggunaan AI akan membuat seseorang terlihat kurang cerdas.



Ada anggapan sosial yang cukup sederhana: orang pintar seharusnya bisa mengerjakan sesuatu sendiri.



Ketika seseorang mengatakan, "Saya menggunakan AI untuk membantu membuat ini," ia mungkin takut orang lain menerjemahkan pengakuan tersebut menjadi, "Berarti dia sebenarnya tidak mampu."



Masalahnya adalah kemampuan manusia jauh lebih kompleks daripada sekadar mampu mengerjakan sesuatu tanpa bantuan.



Seseorang bisa sangat pintar dalam memahami masalah, tetapi menggunakan AI untuk mempercepat proses mencari informasi. Seorang penulis bisa sangat kreatif, tetapi menggunakan AI untuk mencari alternatif judul. Seorang pekerja profesional bisa sangat kompeten, tetapi memakai AI untuk merapikan struktur dokumen.



Namun, manusia sering menilai kemampuan berdasarkan hasil akhir, bukan proses di baliknya.



Dalam psikologi sosial, kekhawatiran terhadap penilaian orang lain berkaitan dengan social evaluation atau evaluasi sosial. Kita secara alami memperhatikan bagaimana orang lain memandang diri kita, terutama ketika status, kompetensi, atau reputasi kita dipertaruhkan.



Karena itu, seseorang yang identitas dirinya sangat berkaitan dengan kecerdasan mungkin lebih sensitif terhadap kemungkinan dianggap "tidak cukup pintar" setelah mengaku menggunakan AI.



Ironisnya, semakin besar kebutuhan seseorang untuk terlihat kompeten, semakin besar pula kemungkinan ia merasa tidak nyaman mengakui bantuan yang digunakannya.



2. Takut Dianggap Malas atau Tidak Mau Berusaha



Alasan kedua adalah stigma terhadap kemudahan.



Dalam banyak budaya, kerja keras memiliki nilai moral yang tinggi. Kita sering mendengar nasihat seperti "jangan mencari jalan pintas", "harus berusaha sendiri", atau "hasil yang baik membutuhkan kerja keras."



Nilai-nilai tersebut sebenarnya tidak selalu salah. Kerja keras memang penting.



Namun, masalah muncul ketika usaha dan hasil dianggap harus selalu berbanding lurus.



Jika seseorang menyelesaikan pekerjaan dalam dua jam dengan bantuan AI, sementara orang lain membutuhkan enam jam tanpa AI, orang pertama mungkin dianggap "malas" meskipun hasil pekerjaannya sama baiknya atau bahkan lebih baik.



Di sinilah muncul konflik psikologis.



Orang tersebut mungkin berpikir:



"Kalau saya bilang menggunakan AI, orang akan mengira saya hanya mencari cara termudah."



Padahal, menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi tidak otomatis sama dengan kemalasan.



Kita tidak menganggap seseorang malas hanya karena menggunakan kalkulator untuk menghitung angka besar. Kita juga tidak menganggap seseorang tidak pintar karena menggunakan mesin pencari untuk mencari informasi.



Namun, AI terasa berbeda karena kemampuannya menyentuh wilayah yang sebelumnya sangat dekat dengan identitas manusia: menulis, berpikir, menciptakan ide, dan memecahkan masalah.



Karena itu, bantuan AI bisa terasa lebih personal dibandingkan alat teknologi lainnya.



3. Identitas Diri sebagai Orang yang Kreatif Bisa Terancam



Bagi sebagian orang, masalahnya bukan sekadar takut dianggap malas atau bodoh.



Masalahnya adalah AI dapat terasa seperti ancaman terhadap identitas diri.



Bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun membangun identitas sebagai penulis.



Ia merasa bahwa menulis adalah bagian penting dari siapa dirinya.



Kemudian muncul AI yang dapat menghasilkan tulisan dalam hitungan detik.



Secara psikologis, situasi tersebut bisa menimbulkan pertanyaan yang cukup mengganggu:



"Kalau AI bisa menghasilkan tulisan yang bagus, apa sebenarnya yang membuat saya berbeda?"



Pertanyaan semacam itu berkaitan dengan konsep self-concept, yaitu cara seseorang memahami dan mendefinisikan dirinya sendiri.



Manusia cenderung mempertahankan gambaran positif mengenai dirinya. Jika sebuah teknologi terasa mengancam gambaran tersebut, seseorang bisa mengalami ketidaknyamanan psikologis.



Misalnya, seseorang yang selama ini bangga sebagai "orang yang selalu punya ide" mungkin merasa tidak nyaman ketika ide-idenya ternyata dibantu AI.



Bahkan jika bantuan tersebut sebenarnya hanya sebagian kecil dari proses, ia bisa merasa seolah-olah prestasinya menjadi kurang autentik.



Inilah sebabnya seseorang bisa berkata:



"Saya sebenarnya tidak ingin orang tahu kalau saya menggunakan AI."



Bukan karena AI selalu dianggap buruk, tetapi karena pengakuan tersebut terasa seperti mengurangi sebagian identitas yang selama ini ia bangun.



4. Takut Dianggap Curang



Alasan lain adalah adanya batas yang belum jelas antara menggunakan AI sebagai alat bantu dan menggunakan AI untuk menggantikan pekerjaan seseorang sepenuhnya.



Dalam konteks pendidikan, pekerjaan, atau kompetisi, batas ini menjadi semakin penting.



Seorang mahasiswa yang menggunakan AI untuk memahami konsep mungkin melihat AI sebagai tutor.



Namun, mahasiswa yang meminta AI mengerjakan seluruh tugas lalu mengumpulkannya sebagai karya sendiri bisa menghadapi persoalan etika yang berbeda.



Karena kedua perilaku tersebut sama-sama disebut "menggunakan AI", masyarakat terkadang menyamaratakannya.



Akibatnya, orang yang menggunakan AI secara wajar pun dapat takut dicurigai melakukan kecurangan.



Ada fenomena psikologis yang menarik di sini: stigma dapat membuat orang menyembunyikan perilaku yang sebenarnya tidak selalu bermasalah.



Jika seseorang memperkirakan bahwa pengakuan akan menghasilkan penilaian negatif, ia mungkin memilih diam.



Contohnya:



"Saya menggunakan AI untuk membantu brainstorming."



Kalimat tersebut sebenarnya sangat berbeda dengan:



"Saya menyerahkan semua pekerjaan kepada AI dan mengakuinya sebagai pekerjaan saya."



Tetapi dalam percakapan sehari-hari, keduanya bisa tercampur.



Ketidakjelasan inilah yang dapat membuat sebagian orang memilih untuk tidak mengungkapkan penggunaan AI sama sekali.



5. Ada Tekanan untuk Terlihat Autentik



Di era media sosial, personal branding, dan budaya produktivitas, keaslian atau authenticity menjadi sesuatu yang sangat dihargai.



Orang ingin terlihat sebagai dirinya sendiri.



Tulisan harus terasa "asli". Ide harus terasa "orisinil". Kreativitas harus dianggap berasal dari individu.



Kemunculan AI membuat konsep keaslian menjadi semakin rumit.



Jika seseorang menggunakan AI untuk membantu menyusun tulisan, ia mungkin bertanya:



"Apakah tulisan ini masih benar-benar milik saya?"



Pertanyaan tersebut tidak selalu memiliki jawaban sederhana.



Dalam banyak kasus, AI hanya menjadi salah satu alat dalam proses kreatif. Manusia tetap menentukan tujuan, memilih ide, memberikan konteks, melakukan penyuntingan, mengevaluasi hasil, dan mengambil keputusan akhir.



Namun, karena AI menghasilkan bagian dari materi tersebut, pengguna dapat mengalami keraguan terhadap keaslian dirinya sendiri.



Perasaan ini kemudian bisa berkembang menjadi rasa malu.



Seseorang mungkin tidak malu menggunakan AI ketika sendirian, tetapi merasa malu jika orang lain mengetahuinya.



Artinya, masalah sebenarnya mungkin bukan penggunaan AI, melainkan makna sosial yang melekat pada penggunaan tersebut.



6. Takut Kehilangan Status atau Reputasi



Manusia adalah makhluk sosial. Reputasi memiliki peranan penting dalam hubungan sosial maupun profesional.



Di lingkungan kerja, misalnya, seseorang ingin dikenal sebagai orang yang kompeten, cepat belajar, kreatif, dan dapat diandalkan.



Jika AI dianggap sebagai "jalan pintas", seseorang mungkin takut bahwa pengakuan penggunaan AI akan menurunkan statusnya.



Bayangkan seorang karyawan yang selama ini dikenal sebagai orang yang mampu membuat presentasi dengan cepat.



Kemudian diketahui bahwa ia menggunakan AI untuk membantu menyusun struktur presentasi.



Secara objektif, kemampuannya belum tentu berkurang.



Namun, ia mungkin berpikir:



"Bagaimana kalau atasan menganggap saya sebenarnya tidak sehebat yang mereka kira?"



Ini berkaitan dengan impression management, yaitu upaya seseorang mengelola bagaimana dirinya dipersepsikan oleh orang lain.



Dalam kehidupan sosial, kita semua melakukan impression management sampai tingkat tertentu.



Kita memilih pakaian ketika menghadiri wawancara kerja. Kita memikirkan cara berbicara saat bertemu orang baru. Kita menyunting tulisan sebelum mengunggahnya ke media sosial.



Mengungkapkan penggunaan AI juga dapat menjadi bagian dari persoalan tersebut.



Jika seseorang merasa pengakuan itu dapat merusak citra dirinya, ia mungkin memilih untuk menyembunyikannya.



7. Takut Dianggap Terlalu Bergantung pada Teknologi



Ada alasan lain yang cukup sederhana: seseorang takut dianggap ketergantungan.



Penggunaan AI yang terlalu sering memang dapat menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh seseorang masih mengandalkan kemampuan berpikirnya sendiri.



Karena itu, seseorang mungkin khawatir jika orang lain tahu bahwa ia menggunakan AI hampir untuk segala hal.



"Apakah saya masih bisa menulis tanpa AI?"



"Apakah saya masih bisa mencari solusi sendiri?"



"Apakah saya sudah terlalu bergantung?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menimbulkan kecemasan.



Menariknya, rasa malu dalam situasi ini bisa berasal dari penilaian internal, bukan hanya penilaian orang lain.



Artinya, seseorang bukan sekadar takut orang lain menganggapnya bergantung pada AI. Ia sendiri mungkin mulai mempertanyakan kemampuan pribadinya.



Ini dapat menjadi masalah apabila penggunaan AI membuat seseorang berhenti melatih kemampuan dasarnya.



Misalnya, jika seseorang selalu meminta AI menulis seluruh teks, ia mungkin semakin jarang melatih kemampuan menyusun argumen sendiri.



Namun, jika AI digunakan sebagai alat bantu untuk mendapatkan ide, mengevaluasi tulisan, mencari alternatif, atau mempercepat pekerjaan administratif, situasinya berbeda.



Dengan kata lain, persoalannya bukan semata-mata "menggunakan AI atau tidak", tetapi bagaimana AI digunakan dan apakah manusia masih memegang kendali atas prosesnya.



Mengapa Rasa Malu Itu Bisa Begitu Kuat?



Ketujuh alasan di atas sebenarnya memiliki satu benang merah: manusia tidak hanya peduli terhadap apa yang mereka lakukan, tetapi juga terhadap makna sosial dari tindakan tersebut.



Menggunakan AI bisa menjadi tindakan yang sangat biasa secara teknis.



Tetapi jika seseorang menghubungkannya dengan konsep seperti kecerdasan, kerja keras, kreativitas, keaslian, atau status sosial, tindakan sederhana tersebut dapat membawa beban psikologis yang jauh lebih besar.



Seseorang mungkin berpikir:



"Kalau orang tahu saya menggunakan AI, mereka akan melihat saya secara berbeda."



Pikiran tersebut belum tentu benar.



Bisa jadi orang lain justru menganggap penggunaan AI sebagai sesuatu yang normal.



Namun, dalam psikologi, persepsi terhadap penilaian orang lain dapat sama pentingnya dengan penilaian yang benar-benar terjadi.



Kita bisa merasa malu bahkan sebelum ada orang yang benar-benar menghakimi kita.



Menggunakan AI Tidak Selalu Berarti Tidak Mampu



Penting untuk membedakan antara menggunakan alat dan menyerahkan seluruh kemampuan kepada alat.



Manusia telah menggunakan alat untuk memperbesar kemampuannya selama ribuan tahun.



Kalkulator membantu menghitung. Kamera membantu mengabadikan gambar. Mesin pencari membantu menemukan informasi. Aplikasi navigasi membantu menentukan arah.



AI dapat dilihat sebagai perkembangan lebih lanjut dari alat-alat tersebut, meskipun kemampuannya jauh lebih kompleks.



Yang menjadi penting adalah apakah pengguna masih mampu:



memahami masalah,



menentukan tujuan,



memberikan konteks,



menilai kualitas jawaban,



menemukan kesalahan,



mengambil keputusan,



dan bertanggung jawab terhadap hasil akhirnya.



Jika semua keputusan diserahkan kepada AI, ketergantungan memang bisa menjadi persoalan.



Namun, jika AI digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan manusia, penggunaan tersebut tidak otomatis mengurangi kecerdasan atau kreativitas seseorang.



Justru Mengakui Penggunaan AI Bisa Menjadi Lebih Sehat



Ada situasi di mana keterbukaan mengenai penggunaan AI justru dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat dengan teknologi.



Mengakui bahwa kita menggunakan AI dapat membantu menghilangkan anggapan bahwa semua pekerjaan harus dilakukan secara manual agar dianggap bernilai.



Seorang penulis dapat berkata:



"Saya menggunakan AI untuk brainstorming, tetapi keputusan dan penyuntingan akhir tetap saya lakukan sendiri."



Seorang pekerja dapat mengatakan:



"Saya menggunakan AI untuk membuat draf awal agar bisa menghemat waktu, kemudian saya periksa dan revisi seluruh isinya."



Dalam konteks seperti itu, AI bukanlah pengganti identitas atau kemampuan seseorang.



AI hanya menjadi bagian dari proses.



Bahkan, kemampuan menggunakan AI secara kritis dapat menjadi keterampilan tersendiri.



Orang yang mampu mendapatkan manfaat dari AI tetapi tetap memahami keterbatasannya mungkin justru memiliki keunggulan dibandingkan orang yang menggunakan AI secara pasif.



Kesimpulan



Rasa malu ketika mengakui penggunaan AI sebenarnya tidak selalu berbicara tentang AI.



Sering kali, rasa malu tersebut berbicara tentang bagaimana seseorang ingin dilihat oleh orang lain dan bagaimana ia melihat dirinya sendiri.



Sebagian orang takut dianggap tidak pintar. Sebagian takut dicap malas. Ada yang khawatir kehilangan identitas sebagai orang kreatif, dianggap curang, terlihat tidak autentik, kehilangan status, atau terlalu bergantung pada teknologi.



Semua kekhawatiran tersebut dapat dipahami karena manusia pada dasarnya sangat peka terhadap penilaian sosial.



Namun, perkembangan teknologi juga menuntut kita untuk mendefinisikan ulang arti "mampu", "kreatif", dan "bekerja keras".



Di masa lalu, kemampuan seseorang mungkin dinilai dari seberapa cepat ia dapat mengerjakan sesuatu secara manual.



Di era AI, kemampuan tersebut mungkin bergeser menjadi seberapa baik seseorang dapat menggunakan berbagai alat tanpa kehilangan kemampuan untuk berpikir, menilai, dan bertanggung jawab.



Karena itu, pertanyaan yang lebih menarik bukanlah:



"Apakah kamu menggunakan AI?"



Melainkan:



"Untuk apa kamu menggunakan AI, seberapa kritis kamu terhadap hasilnya, dan apakah kamu masih memahami serta bertanggung jawab atas apa yang kamu hasilkan?"



Pada akhirnya, menggunakan AI tidak otomatis membuat seseorang lebih pintar atau lebih bodoh. Begitu pula, tidak menggunakan AI tidak otomatis membuat seseorang lebih rajin atau lebih cerdas.



Yang lebih penting adalah hubungan manusia dengan alat tersebut.



