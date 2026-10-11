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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 11 Oktober 2026 | 22.23 WIB

11 Frasa yang Sering Diucapkan Orang Sangat Bahagia dan Menularkan Energi Positif

Ilustrasi orang yang menularkan energi positif (magnific) - Image

Ilustrasi orang yang menularkan energi positif (magnific)

JawaPos.com - Kebahagiaan tidak selalu terlihat dari senyum lebar, tawa yang keras, atau kehidupan yang tampak sempurna. 

Terkadang, kebahagiaan justru tercermin melalui cara seseorang berbicara, merespons keadaan, dan memperlakukan orang-orang di sekitarnya. 

Ada orang yang mampu membuat suasana terasa lebih nyaman hanya melalui beberapa kalimat sederhana yang diucapkannya dalam percakapan sehari-hari.

Orang yang merasa bahagia cenderung memiliki cara pandang yang lebih terbuka terhadap kehidupan. 

Mereka tidak selalu terbebas dari masalah, tetapi sering kali mampu menemukan hal-hal yang patut disyukuri, menghargai pengalaman kecil, dan memberikan perhatian kepada orang lain. 

Sikap tersebut dapat tercermin dalam pilihan kata yang terdengar hangat, penuh harapan, dan tidak menghakimi.

Menariknya, energi positif yang ditunjukkan melalui komunikasi juga dapat memengaruhi suasana hati orang lain. 

Kalimat yang tulus dan penuh penghargaan bisa membuat seseorang merasa didengar, dihargai, serta lebih nyaman untuk menjadi dirinya sendiri. 

Editor: Novia Tri Astuti
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