Bukan Soal Harta, 7 Rutinitas Pagi Ini Bikin Hidup Lebih Bahagia di Usia 60-an

Ilustrasi orang yang bahagia di usia 60an (freepik)

JawaPos.com - Memasuki usia 60-an bukan berarti seseorang harus berhenti menikmati kehidupan. Justru, fase ini bisa menjadi kesempatan untuk menjalani hari dengan lebih tenang, menikmati hal-hal sederhana, dan memberikan perhatian lebih pada diri sendiri.

Kebahagiaan pada usia tersebut juga tidak selalu berkaitan dengan kondisi finansial atau rencana pensiun yang sempurna. Kebiasaan kecil yang dilakukan sejak pagi ternyata dapat membantu membentuk suasana hati dan menentukan bagaimana seseorang menjalani sisa harinya.

Jika sebelumnya pagi mungkin identik dengan terburu-buru mengejar aktivitas, usia yang semakin matang dapat menjadi waktu untuk mengubah ritme tersebut. Bangun dengan lebih tenang, menggerakkan tubuh, menikmati sarapan, hingga menyapa orang terdekat dapat menjadi cara sederhana untuk memulai hari dengan energi positif.

Dikutip dari laman The Expert Editor, terdapat sejumlah kebiasaan yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang merasa bahagia di usia 60-an. Berikut tujuh rutinitas pagi yang bisa menjadi inspirasi.

1. Bangun Mengikuti Ritme Tubuh Sebagian orang di usia 60-an mulai memiliki pola tidur yang lebih teratur sehingga tidak selalu membutuhkan alarm untuk terbangun.

Alih-alih memaksakan diri mengikuti jadwal yang terlalu ketat, mereka berusaha mendengarkan kebutuhan tubuh. Ketika waktu tidur cukup dan pola istirahat terjaga, pagi dapat dimulai dengan perasaan lebih segar dan tidak terburu-buru.

2. Menggerakkan Tubuh Sebelum Memikirkan Aktivitas Setelah bangun tidur, jangan langsung memenuhi kepala dengan berbagai pekerjaan atau informasi dari ponsel.

Orang-orang yang menikmati masa tuanya dengan bahagia biasanya menyempatkan diri melakukan aktivitas fisik ringan. Jalan santai, peregangan, yoga, atau sekadar menggerakkan tangan dan kaki dapat menjadi pilihan sederhana untuk membantu tubuh lebih siap beraktivitas.

3. Mengawali Hari dengan Bersyukur Rasa syukur tidak harus selalu dituangkan dalam tulisan panjang. Menikmati sinar matahari pagi, secangkir minuman hangat, suasana rumah yang tenang, atau kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga juga dapat menjadi alasan untuk bersyukur.

Memberikan perhatian pada hal-hal kecil seperti ini dapat membantu seseorang lebih menghargai apa yang dimiliki daripada terus memikirkan sesuatu yang belum tercapai.

4. Menikmati Sarapan Tanpa Terburu-buru Sarapan bukan hanya tentang mengisi perut sebelum memulai aktivitas. Bagi sebagian orang, waktu makan pagi dapat menjadi kesempatan untuk memperlambat ritme dan menikmati momen.

Daripada makan sambil terus menatap layar ponsel, cobalah duduk dengan tenang dan menikmati makanan. Menu sederhana seperti telur, roti, buah, atau bubur hangat pun dapat terasa lebih menyenangkan ketika disantap tanpa terburu-buru.

5. Menyempatkan Diri Berkomunikasi dengan Orang Terdekat Memiliki hubungan sosial yang baik dapat membuat kehidupan terasa lebih bermakna. Karena itu, pagi hari bisa dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang disayangi.