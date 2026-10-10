8 Alasan Mengapa Kamu Sebaiknya Mengajak Pasangan untuk Ikut Serta Olahraga yang Kamu Senangi

seseorang yang mengajak pasangan berolahraga / foto: Magnific/faststocklv

JawaPos.com - Olahraga sering kali dianggap sebagai aktivitas individual. Kamu memakai sepatu olahraga, memasang playlist favorit, lalu mulai berlari, bersepeda, pergi ke gym, atau melakukan latihan di rumah. Namun, bagaimana jika sesekali kamu mengajak pasangan untuk ikut serta?

Menurut psikologi, melakukan aktivitas fisik bersama pasangan bukan sekadar membuat sesi olahraga terasa lebih menyenangkan. Aktivitas bersama dapat menciptakan pengalaman positif, membuka ruang komunikasi, memperkuat rasa kebersamaan, dan membantu pasangan membangun kebiasaan sehat secara bersama-sama.



Tentu, olahraga bersama bukan berarti setiap pasangan harus selalu berolahraga berdua. Ada kalanya seseorang memang membutuhkan waktu sendiri untuk berlatih. Namun, jika selama ini olahraga selalu menjadi aktivitas pribadi, tidak ada salahnya mencoba mengajak pasangan pada sesi berikutnya.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (10/10), terdapat delapan alasan psikologis mengapa olahraga bersama pasangan bisa menjadi pengalaman yang menarik untuk dicoba.



1. Olahraga bersama dapat menciptakan pengalaman positif yang dibagikan berdua



Dalam hubungan romantis, kualitas hubungan tidak hanya dibangun melalui percakapan serius atau momen romantis. Pengalaman positif yang dilakukan bersama juga memiliki peran penting.



Ketika kamu dan pasangan melakukan aktivitas yang menyenangkan, otak dapat mengasosiasikan pengalaman tersebut dengan kehadiran satu sama lain. Misalnya, kalian mencoba kelas yoga, berjalan kaki di taman, bersepeda, berenang, atau sekadar melakukan latihan ringan di rumah.



Yang menarik, pengalaman tersebut kemudian menjadi bagian dari "cerita bersama" dalam hubungan.



Kamu mungkin nantinya tidak hanya mengingat bahwa hari itu kamu berolahraga. Kamu juga mengingat bagaimana pasanganmu hampir menyerah saat melakukan squat, bagaimana kalian tertawa karena salah mengikuti gerakan, atau bagaimana kalian saling menyemangati ketika latihan terasa berat.



Dalam psikologi hubungan, pengalaman positif bersama seperti ini dapat membantu menciptakan rasa kedekatan.



Hubungan romantis pada dasarnya dibangun dari banyak momen kecil. Tidak semuanya harus spektakuler. Bahkan aktivitas sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi bagian dari identitas sebuah hubungan.



Karena itu, mengajak pasangan berolahraga bukan hanya soal membakar kalori. Kamu sedang menciptakan kesempatan untuk memiliki pengalaman yang bisa dikenang bersama.



2. Aktivitas fisik dapat menjadi cara sederhana untuk meningkatkan kedekatan emosional



Kesibukan sehari-hari terkadang membuat pasangan hanya berbagi ruang tanpa benar-benar berbagi pengalaman.



Satu orang sibuk bekerja, yang lain mengurus berbagai keperluan, dan pada akhirnya waktu yang tersedia untuk benar-benar melakukan sesuatu bersama menjadi semakin sedikit.



Olahraga bisa menjadi salah satu cara untuk memecahkan pola tersebut.



Ketika berolahraga bersama, kalian memiliki waktu yang relatif bebas dari rutinitas pekerjaan dan kewajiban lainnya. Perhatian dapat diarahkan pada aktivitas yang sedang dilakukan.



Misalnya, saat berjalan kaki bersama, kamu bisa berbicara tentang bagaimana hari kalian berjalan. Ketika bersepeda, kalian dapat menikmati suasana tanpa harus terus-menerus memikirkan pekerjaan. Bahkan ketika sedang melakukan latihan di gym, interaksi sederhana seperti "sudah berapa repetisi?" atau "mau istirahat dulu?" dapat menciptakan bentuk perhatian kecil.



Hal-hal sederhana semacam ini penting karena kedekatan dalam hubungan sering kali terbentuk dari interaksi sehari-hari, bukan hanya dari percakapan besar.



Namun, jangan menganggap olahraga sebagai "terapi hubungan" yang otomatis menyelesaikan konflik. Jika hubungan sedang mengalami masalah serius, olahraga bersama tentu tidak menggantikan komunikasi terbuka atau bantuan profesional ketika diperlukan.



Anggap saja olahraga sebagai ruang tambahan untuk terhubung, bukan solusi untuk semua persoalan hubungan.



3. Kamu dan pasangan bisa saling memberikan dukungan untuk membangun kebiasaan sehat



Membangun kebiasaan olahraga tidak selalu mudah.



Pada awalnya seseorang mungkin sangat termotivasi. Namun setelah beberapa minggu, rasa malas bisa muncul. Jadwal pekerjaan menjadi semakin padat. Cuaca tidak mendukung. Tubuh terasa lelah. Akhirnya, rencana olahraga yang sebelumnya rutin mulai ditinggalkan.



Di sinilah pasangan dapat berperan sebagai sumber dukungan sosial.



Ketika dua orang memiliki tujuan yang sama, mereka dapat saling mengingatkan dan memberikan dorongan. Bukan dengan cara memaksa, melainkan dengan menciptakan lingkungan yang membuat aktivitas tersebut lebih mudah dilakukan.



Contohnya sederhana.



"Besok pagi jalan kaki, yuk."



Atau:



"Kalau kamu mau latihan, aku temani."



Kalimat seperti itu terdengar sederhana, tetapi dukungan sosial dapat membantu seseorang merasa bahwa dirinya tidak menjalani proses tersebut sendirian.



Yang perlu diperhatikan adalah jangan mengubah dukungan menjadi tekanan.



Ada perbedaan besar antara mengatakan, "Ayo olahraga, kita lakukan bersama," dan mengatakan, "Kamu harus olahraga karena badanmu sudah terlalu gemuk."



Yang pertama menciptakan dukungan. Yang kedua dapat menimbulkan rasa malu, defensif, atau konflik.



Jika tujuan kalian adalah membangun kebiasaan sehat, fokuslah pada perilaku dan pengalaman positif, bukan pada kritik terhadap bentuk tubuh.



4. Berolahraga bersama bisa membuat aktivitas fisik terasa lebih menyenangkan



Salah satu alasan seseorang berhenti berolahraga bukan selalu karena tidak tahu manfaat olahraga. Kadang masalahnya adalah olahraga terasa membosankan.



Jika setiap sesi terasa seperti kewajiban, motivasi akan lebih sulit dipertahankan.



Melibatkan pasangan dapat mengubah pengalaman tersebut.



Latihan yang sama mungkin terasa berbeda ketika dilakukan bersama orang yang kamu sukai. Berjalan kaki selama 30 menit, misalnya, dapat terasa lebih ringan ketika waktu tersebut digunakan untuk mengobrol.



Begitu pula dengan aktivitas lain.



Kalian bisa mencoba olahraga baru, membuat tantangan kecil, mengganti rute jogging, mengikuti kelas bersama, atau bahkan membuat playlist khusus untuk sesi olahraga.



Dalam konteks psikologi perilaku, membuat aktivitas sehat terasa menyenangkan dapat membantu meningkatkan kemungkinan seseorang ingin mengulanginya.



Artinya, tujuan olahraga tidak harus selalu "harus maksimal".



Kadang sesi olahraga yang lebih santai tetapi konsisten jauh lebih realistis daripada latihan yang sangat berat tetapi hanya dilakukan sesekali.



Pasangan dapat menjadi bagian dari proses tersebut dengan membuat aktivitas fisik terasa seperti waktu berkualitas, bukan sekadar tugas yang harus diselesaikan.



5. Kalian dapat membangun rasa "kita" melalui tujuan yang sama



Hubungan yang sehat tetap membutuhkan identitas individual. Kamu tetap membutuhkan hobi, teman, ruang pribadi, dan tujuanmu sendiri.



Namun, hubungan juga memiliki sesuatu yang bisa disebut sebagai identitas bersama: perasaan bahwa kalian adalah sebuah tim.



Melakukan olahraga bersama dapat menjadi salah satu aktivitas yang memperkuat rasa tersebut.



Misalnya, kalian menetapkan tujuan sederhana:



berjalan kaki tiga kali seminggu;



mencoba satu jenis olahraga baru setiap bulan;



mengikuti acara lari bersama;



melakukan latihan kekuatan dua kali seminggu;



atau sekadar lebih sering bergerak setelah bekerja.



Tujuan seperti ini membuat kalian memiliki sesuatu yang sedang dikerjakan bersama.



Yang penting, tujuan tersebut sebaiknya realistis dan tidak menjadikan hubungan sebagai kompetisi.



Tidak masalah jika kemampuan kalian berbeda.



Mungkin pasanganmu dapat berlari lebih cepat. Mungkin kamu lebih kuat dalam latihan beban. Mungkin salah satu dari kalian lebih fleksibel saat yoga.



Perbedaan kemampuan bukan masalah selama kalian tetap melihat aktivitas tersebut sebagai pengalaman bersama.



Kemenangan sebenarnya bukan ketika salah satu mengalahkan yang lain, melainkan ketika kalian berhasil mempertahankan kebiasaan sehat yang sesuai dengan kemampuan masing-masing.



6. Olahraga bersama dapat membuka kesempatan untuk berkomunikasi secara lebih natural



Tidak semua orang nyaman melakukan percakapan serius sambil duduk berhadapan.



Bagi sebagian orang, percakapan justru terasa lebih natural ketika dilakukan sambil berjalan atau melakukan aktivitas lain.



Berjalan kaki bersama merupakan contoh yang sangat sederhana.



Ketika tubuh bergerak dan perhatian tidak sepenuhnya tertuju pada kontak mata, percakapan terkadang dapat terasa lebih santai. Tidak ada tuntutan bahwa kalian harus terus-menerus saling menatap ketika berbicara.



Karena itu, sesi olahraga bisa menjadi ruang komunikasi informal.



Kamu bisa bertanya:



"Bagaimana pekerjaanmu hari ini?"



"Ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan?"



"Minggu depan kita mau melakukan apa?"



Atau bahkan sekadar membicarakan hal-hal kecil yang terjadi sepanjang hari.



Namun, penting untuk tidak memaksakan percakapan.



Jika pasangan sedang ingin menikmati latihan dalam diam, hormati juga kebutuhan tersebut.



Kebersamaan tidak selalu berarti harus berbicara terus-menerus. Kadang berjalan berdampingan dalam suasana tenang juga merupakan bentuk koneksi.



7. Kalian bisa saling mengenal dalam situasi yang berbeda



Kita sering mengenal pasangan dalam konteks yang sangat terbatas: ketika sedang makan bersama, bekerja, menonton film, atau bersantai.



Olahraga memberikan konteks yang berbeda.



Kamu mungkin melihat bagaimana pasangan menghadapi tantangan, bagaimana ia bereaksi ketika lelah, bagaimana ia menerima kesalahan, atau bagaimana ia menyemangati orang lain.



Sebaliknya, pasangan juga dapat melihat sisi dirimu yang mungkin jarang muncul dalam kehidupan sehari-hari.



Misalnya, ternyata kamu sangat kompetitif ketika bermain olahraga. Atau ternyata pasanganmu justru sangat sabar ketika mengajarkan gerakan baru.



Pengalaman seperti ini dapat memberikan informasi baru tentang kepribadian satu sama lain.



Tetapi sekali lagi, jangan menjadikan satu sesi olahraga sebagai dasar untuk memberikan label psikologis kepada pasangan.



Seseorang yang terlihat malas dalam satu sesi belum tentu malas secara umum. Orang yang sangat kompetitif saat bermain olahraga belum tentu kompetitif dalam semua aspek kehidupan.



Gunakan pengalaman tersebut sebagai kesempatan untuk mengenal, bukan menghakimi.



8. Olahraga bersama dapat menjadi ritual hubungan yang sehat



Alasan terakhir mungkin justru yang paling menarik.



Hubungan jangka panjang sering kali membutuhkan ritual kecil.



Ritual tersebut tidak harus romantis atau mahal. Bisa berupa sarapan bersama setiap akhir pekan, berjalan kaki setelah makan malam, membuat kopi bersama pada pagi hari, atau berolahraga setiap Minggu pagi.



Jika olahraga dilakukan secara konsisten bersama pasangan, aktivitas tersebut dapat berubah menjadi bagian dari rutinitas hubungan.



Misalnya, setiap Sabtu pagi kalian memiliki kebiasaan berjalan kaki selama 45 menit.



Pada awalnya mungkin hanya olahraga.



Namun seiring waktu, aktivitas tersebut dapat menjadi "waktu kami".



Kalian tahu bahwa Sabtu pagi adalah kesempatan untuk keluar rumah, bergerak, berbicara, dan menghabiskan waktu bersama.



Ritual semacam ini dapat memberikan struktur pada hubungan. Di tengah jadwal yang sibuk dan perubahan kehidupan sehari-hari, pasangan memiliki satu aktivitas yang secara rutin dapat dinantikan bersama.



Dan menariknya, aktivitas tersebut sekaligus mendukung kesehatan fisik.



Tetapi jangan jadikan olahraga sebagai kewajiban pasangan



Meskipun olahraga bersama memiliki banyak potensi manfaat psikologis, bukan berarti kamu harus selalu mengajak pasangan.



Setiap orang memiliki kebutuhan berbeda.



Ada orang yang justru merasa lebih fokus ketika berolahraga sendirian. Ada pula yang menikmati olahraga sebagai waktu pribadi untuk melepaskan stres.



Karena itu, penting untuk menanyakan preferensi pasangan.



Kamu bisa mengatakan:



"Besok aku mau olahraga pagi. Kamu mau ikut?"



Jika jawabannya tidak, jangan langsung menganggap pasangan tidak tertarik menghabiskan waktu bersamamu.



Mungkin dia sedang lelah. Mungkin dia memiliki aktivitas lain. Atau mungkin memang lebih nyaman berolahraga sendiri.



Hubungan yang sehat tetap memberikan ruang bagi individualitas.



Bahkan, kalian bisa menggunakan pendekatan kompromi: beberapa sesi dilakukan bersama, sementara sesi lainnya tetap menjadi waktu olahraga pribadi.



Cara membuat sesi olahraga bersama lebih menyenangkan



Jika kamu tertarik mencobanya, tidak perlu langsung membuat target yang terlalu ambisius.



Mulailah dari aktivitas sederhana.



Misalnya:



1. Jalan kaki bersama



Ini mungkin pilihan paling mudah. Tidak membutuhkan kemampuan teknis khusus dan dapat dilakukan sambil berbicara.



2. Bersepeda santai



Pilih rute yang aman dan tidak terlalu menantang. Fokuskan pengalaman pada aktivitas bersama, bukan kecepatan.



3. Latihan di rumah



Kalian bisa mengikuti video latihan yang sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing.



4. Mencoba olahraga baru



Tenis, badminton, renang, hiking, yoga, atau kelas olahraga tertentu dapat menjadi pengalaman yang menarik karena kalian sama-sama berada dalam posisi sebagai pemula.



5. Membuat target bersama



Tidak harus berupa target berat badan. Target seperti "berjalan 20–30 menit tiga kali seminggu" dapat lebih berorientasi pada perilaku dan lebih mudah dikontrol.



6. Menghindari kompetisi yang tidak perlu



Jika salah satu lebih kuat atau lebih cepat, jadikan itu kesempatan untuk saling mendukung, bukan alasan untuk saling merendahkan.



Pada akhirnya, yang penting bukan hanya olahraganya



Mengajak pasangan untuk berolahraga bukan semata-mata tentang membakar kalori, meningkatkan stamina, atau mencapai bentuk tubuh tertentu.



Ada dimensi psikologis yang lebih luas: bagaimana kalian menggunakan waktu, saling mendukung, berbagi pengalaman, dan menciptakan kebiasaan bersama.



Olahraga dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk mengatakan:



"Aku ingin menjaga diriku, dan aku juga ingin berbagi pengalaman ini denganmu."



Namun, manfaat terbesar mungkin justru muncul ketika aktivitas tersebut dilakukan tanpa tekanan.



Tidak perlu memaksa pasangan mengikuti program latihanmu. Tidak perlu membandingkan kemampuan fisik. Tidak perlu mengubah sesi olahraga menjadi ujian hubungan.



Cukup mulai dari aktivitas yang ringan dan menyenangkan.



Mungkin hanya berjalan kaki selama 30 menit.



Mungkin mencoba satu kelas olahraga.



Mungkin pergi ke taman dan melakukan latihan sederhana.



Atau mungkin sekadar keluar rumah dan bergerak bersama.



Karena dalam hubungan jangka panjang, kedekatan tidak selalu dibangun melalui momen besar. Sering kali, hubungan justru tumbuh melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali.



