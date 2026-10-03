Ingin Membangun Kepercayaan Diri dengan Cepat? Lakukan 6 Cara Praktis Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kepercayaan diri sering dianggap sebagai sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Ada orang yang terlihat mudah berbicara di depan banyak orang, berani menyampaikan pendapat, tidak mudah gugup, dan tampak yakin dengan dirinya sendiri. Sementara itu, ada pula yang sebenarnya memiliki kemampuan, tetapi sering meragukan diri sendiri.

Padahal, kepercayaan diri bukanlah sifat yang sepenuhnya tetap. Dalam psikologi, keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya dapat berkembang melalui pengalaman, cara berpikir, kebiasaan, dan respons terhadap keberhasilan maupun kegagalan.

Itulah sebabnya kamu tidak harus menunggu sampai "merasa percaya diri" baru mulai bertindak. Justru, dalam banyak situasi, tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membantu membangun keyakinan terhadap diri sendiri.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (1/10), jika kamu ingin meningkatkan kepercayaan diri dalam waktu relatif cepat, berikut enam cara praktis yang bisa mulai dilakukan.

1. Mulai dari Tindakan Kecil yang Bisa Kamu Kendalikan

Salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang ingin menjadi lebih percaya diri adalah menetapkan target yang terlalu besar.

Misalnya, seseorang yang takut berbicara di depan orang lain langsung menargetkan dirinya untuk menjadi pembicara yang sangat percaya diri. Ketika ia masih gugup, target tersebut terasa gagal. Akibatnya, ia semakin yakin bahwa dirinya memang tidak pandai berbicara.

Dalam psikologi, pengalaman berhasil melakukan sesuatu dapat membantu membentuk keyakinan terhadap kemampuan diri. Konsep ini sering dikaitkan dengan self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang bahwa ia mampu melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Karena itu, daripada memaksa diri melakukan lompatan besar, cobalah membangun kepercayaan diri melalui kemenangan-kemenangan kecil.