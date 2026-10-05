8 Tanda Psikologi Kepercayaan Diri Menurun di Tempat Kerja

Tanda psikologi kepercayaan diri menurun di tempat kerja (Magnific/Prostooleh)
JawaPos.com - Psikologi kerja menunjukkan bahwa kepercayaan diri seseorang di tempat kerja tidak hilang secara tiba-tiba.
Kepercayaan diri yang menurun biasanya dimulai dari keraguan kecil sebelum akhirnya terlihat jelas dalam ucapan sehari-hari.
Sejumlah kalimat yang sering diucapkan secara santai di tempat kerja ternyata bisa menjadi tanda menurunnya rasa percaya diri seseorang.
Memahami pola psikologi ini penting agar kepercayaan diri yang mulai menurun bisa dikenali sejak awal.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (5/10), berikut delapan tanda psikologi kepercayaan diri menurun di tempat kerja
1. 'Mungkin aku terlalu memikirkannya'
Kalimat ini terdengar sepele, tetapi sebenarnya menyimpan keraguan besar terhadap kemampuan diri sendiri.
Alih-alih percaya pada insting pertama, seseorang justru mengulik ulang setiap keputusan yang sudah diambil.
Semakin sering kalimat itu terucap, semakin jelas bahwa rasa percaya dirinya sedang tergerus perlahan.
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