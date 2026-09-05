Ingin Mengembangkan Karier dengan Kepercayaan Diri yang Penuh, Lakukan 7 Strategi Ini

JawaPos.com - Kepercayaan diri sering dianggap sebagai modal utama untuk mencapai kesuksesan dalam karier. Namun, ada satu kesalahpahaman yang cukup umum: banyak orang mengira bahwa seseorang harus merasa percaya diri terlebih dahulu sebelum berani mengambil peluang.

Padahal, psikologi justru menunjukkan bahwa hubungan antara kepercayaan diri dan tindakan tidak selalu berjalan satu arah.

Sering kali, kita justru menjadi lebih percaya diri setelah berani bertindak, mencoba sesuatu yang sulit, mengalami kemajuan, dan melihat bahwa diri kita ternyata mampu menghadapinya.

Itulah sebabnya seseorang bisa saja memiliki kemampuan yang sebenarnya cukup baik, tetapi tetap ragu ketika harus berbicara dalam rapat, mengajukan ide, meminta kenaikan gaji, melamar posisi yang lebih tinggi, memimpin tim, atau mengambil tanggung jawab baru.

Masalahnya bukan selalu kurang kompetensi.

Kadang-kadang, masalahnya adalah cara kita menilai kemampuan diri sendiri.

Dalam psikologi, ada konsep yang sangat berkaitan dengan hal ini, yaitu self-efficacy atau keyakinan bahwa kita mampu melakukan tindakan tertentu dan menghadapi tantangan yang muncul. Orang dengan self-efficacy yang kuat bukan berarti tidak pernah takut atau ragu. Mereka tetap bisa merasa gugup, tetapi tidak membiarkan rasa gugup tersebut menentukan seluruh keputusan mereka.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (4/9), jika Anda ingin mengembangkan karier dengan kepercayaan diri yang lebih kuat, berikut tujuh strategi yang dapat diterapkan.

1. Berhenti Menunggu Sampai Merasa "Siap"