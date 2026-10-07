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Endah Primasari Utami
Rabu, 7 Oktober 2026 | 19.05 WIB

Gambar yang Pertama Kali Terlihat Ungkap Hal Tidak Menarik dan Mengganggu dalam Hubungan Romantis

Gambar yang mengungkap hal apa yang tidak menarik bagi Anda dalam sebuah hubungan (Timesofindia.indiatimes.com) - Image

Gambar yang mengungkap hal apa yang tidak menarik bagi Anda dalam sebuah hubungan (Timesofindia.indiatimes.com)

JawaPos.com - Pada gambar ini Anda mungkin melihat seorang pria marah yang memegang pedang, sementara yang lain mungkin melihat pria yang teraniaya atau tirai merah pertama kali.

Perbedaan persepsi ini dikendalikan oleh otak masing-masing individu yang dapat dengan mudah beralih antara dua pandangan berbeda dari suatu objek.

Oleh sebab itu, gambar yang pertama kali terlihat sering kali diyakini menyimpan sesuatu yang tersembunyi dari diri seseorang.

Dilansir JawaPos.com dari timesofindia pada Rabu (7/10), termasuk gambar ini yang mampu mengungkap apa Anda anggap tidak menarik dan mengganggu dalam sebuah hubungan romantis.

1. Pria yang Teraniaya

Anda seorang yang keras kepala dalam hubungan.

Anda menyayangi pasangan dan menerima semua yang dikatakannya.

Jadi, bisa dikatakan Anda seorang pemimpin sekaligus pengikut dalam hidup dan Anda bangga.

Terkadang, saat Anda melakukan kesalahan, Anda tidak pernah mengakuinya.

Editor: Candra Mega Sari
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