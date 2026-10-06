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Rabbany Wanadriani
Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.12 WIB

9 Kebiasaan yang Diam-diam Membuat Anda Kurang Berkelas di Mata Orang Lain

ilustrasi teman yang mengobrol. (Freepik) - Image

ilustrasi teman yang mengobrol. (Freepik)

JawaPos.com – Cara seseorang bersikap dalam situasi sosial banyak mengungkapkan tentang siapa diri Anda.

Kebiasaan kecil, seperti memotong pembicaraan atau mengecek HP saat mengobrol secara diam-diam mengurangi kesan yang Anda berikan kepada orang lain.

Nah mengamati lebih dekat kebiasaan umum ini mungkin akan mengejutkan Anda dan membantu Anda menampilkan diri yang terbaik.

Melansir fodmapeveryday, mari kita telusuri 9 kebiasaan yang secara diam-diam merusak citra Anda yang berkelas.

1. Menginterupsi orang sebelum mereka selesai berbicara

Memotong pembicaraan seseorang di tengah kalimat mengirimkan pesan yang keras dan jelas, Anda menganggap apa yang Anda katakan lebih penting daripada lawan bicara.

Kebanyakan orang tidak menyela dengan sengaja, tetapi tetap saja terasa menyakitkan.

Seiring waktu, hal itu membuat orang lain merasa tidak dihargai dan tidak didengarkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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