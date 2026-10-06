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Mellyna Putri Diniar
Selasa, 6 Oktober 2026 | 19.48 WIB

5 Kebiasaan Charlie Munger yang Membuat Seseorang Makin Cerdas Setiap Hari, Buktikan Sendiri!

Charlie Munger, investor dan mitra Warren Buffett, dikenal karena cara berpikir disiplin serta kebiasaan belajar yang diterapkannya sepanjang hidup (New Trader U) - Image

Charlie Munger, investor dan mitra Warren Buffett, dikenal karena cara berpikir disiplin serta kebiasaan belajar yang diterapkannya sepanjang hidup (New Trader U)

JawaPos.com - Charlie Munger menghabiskan hampir satu abad untuk mengasah cara berpikirnya. Sebagai mitra Warren Buffett sekaligus wakil ketua Berkshire Hathaway selama puluhan tahun, Munger dikenal karena pandangannya yang tajam tentang investasi, bisnis, dan kehidupan.

Ia tidak pernah menganggap kecerdasan sebagai sesuatu yang semata-mata dibawa sejak lahir. Bagi Munger, kemampuan berpikir jernih lebih banyak dibentuk oleh kebiasaan yang dilakukan berulang kali, termasuk membaca, menguji keyakinan sendiri, dan belajar dari berbagai bidang.

Kebiasaan-kebiasaan itu juga menjelaskan mengapa pemikirannya tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun berkecimpung di dunia bisnis. Munger lebih menekankan proses memperbaiki cara berpikir sedikit demi sedikit daripada mengejar satu terobosan besar.

Dilansir dari New Trader U, Senin (5/10/2026), Munger memiliki lima kebiasaan utama yang dapat membantu seseorang menjadi lebih bijaksana setiap hari. Kebiasaan tersebut tidak membutuhkan bakat khusus, tetapi menuntut konsistensi dan kemauan untuk mempertanyakan cara berpikir sendiri. Berikut daftarnya:

1. Membaca setiap hari

Munger membaca hampir sepanjang waktu luangnya, bukan hanya laporan perusahaan, tetapi juga biografi, sejarah, dan sains. 

Menurutnya, orang yang benar-benar bijaksana tidak mungkin berhenti belajar melalui bacaan. "Sepanjang hidup saya, saya tidak pernah mengenal orang bijaksana yang tidak terus-menerus membaca. Tidak ada, nol," kata Munger.

Kebiasaan itu juga dimiliki Buffett. Munger bahkan bercanda bahwa anak-anaknya menganggap dirinya seperti "buku dengan sepasang kaki yang menyembul."

2. Sengaja mencari alasan bahwa diri sendiri bisa salah

Editor: Candra Mega Sari
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