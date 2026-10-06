Ilustrasi, interview kerja. (Magnific/ yanalya)
JawaPos.com - Meski hampir semua orang tahu bagaimana etika saat interview kerja, tapi, masing-masing generasi memiliki standar dan harapan karier yang berlainan yang pada akhirnya memengaruhi sikap mereka saat menjalani interview kerja.
Ketika generasi terdahulu, Baby Boomer menciptakan stereotip tradisional tentang pentingnya mengenakan pakaian terbaik saat interview kerja dan menunjukkan rasa percaya diri.
Generasi lebih muda justru membawa perubahan yang cukup drastis hingga membuat sebagian pemberi kerja 'geleng-geleng' dan mempertanyakan apakah mereka benar-benar siap memasuki dunia kerja?.
Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Selasa (6/10), begini cara Generasi Baby Boomer, Gen X, Milenial, dan Gen Z menghadapi interview kerja.
Generasi Baby Boomer
Generasi tahun 1946 – 1964 membawa perpaduan antara sikap serius dengan ketulusan saat interview kerja.
Mungkin dilatarbelakangi etos kerja yang sangat kuat, bahkan workaholic, Generasi Baby Boomer berupaya maksimal memberikan kesan pertama yang baik pada HRD saat interview, karena mereka memandang pekerjaan dengan serius.
Kemudian, situasi pasar kerja yang tidak terlalu rumit untuk dihadapi, menjadikan proses interview jauh lebih lugas dibandingkan saat ini dan pemberi kerja cenderung mengandalkan resume daripada sekadar penuturan lisan kandidat.
Ini membentuk pandangan di kalangan Baby Boomer bahwa wawancara kerja seharusnya bersifat profesional sekaligus menjadi ajang percakapan yang jujur.
Generasi X
Generasi selanjutnya, yakni Gen X yang lahir tahun 1965 – 1980 terbiasa bersikap lugas saat interview kerja, karena mereka sangat mandiri, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional.
Mereka mengutamakan penyelesaian pekerjaan dengan baik tanpa menjadikannya aspek yang mendefinisikan seluruh hidup mereka.
Perpaduan antara motivasi dan keseimbangan ini terlihat jelas saat Gen X menjalani interview kerja.
Mereka paham betul nilai tambah yang dimiliki dan berharap pemberi kerja juga melihatnya.
Sama seperti Baby Boomer, Gen X tidak suka berbasa-basi.
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