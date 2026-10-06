Cara Generasi Baby Boomer, Gen X, Milenial, dan Gen Z Menghadapi Interview Kerja

JawaPos.com - Meski hampir semua orang tahu bagaimana etika saat interview kerja, tapi, masing-masing generasi memiliki standar dan harapan karier yang berlainan yang pada akhirnya memengaruhi sikap mereka saat menjalani interview kerja.

Generasi lebih muda justru membawa perubahan yang cukup drastis hingga membuat sebagian pemberi kerja 'geleng-geleng' dan mempertanyakan apakah mereka benar-benar siap memasuki dunia kerja?.

Mungkin dilatarbelakangi etos kerja yang sangat kuat, bahkan workaholic, Generasi Baby Boomer berupaya maksimal memberikan kesan pertama yang baik pada HRD saat interview, karena mereka memandang pekerjaan dengan serius.

Kemudian, situasi pasar kerja yang tidak terlalu rumit untuk dihadapi, menjadikan proses interview jauh lebih lugas dibandingkan saat ini dan pemberi kerja cenderung mengandalkan resume daripada sekadar penuturan lisan kandidat.

Generasi selanjutnya, yakni Gen X yang lahir tahun 1965 – 1980 terbiasa bersikap lugas saat interview kerja, karena mereka sangat mandiri, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional.

Meski demikian, banyak dari mereka yang harus mengubah pendekatan supaya bisa mendapat pekerjaan baru.



Generasi Milenial



Mereka menjadi generasi pertama yang berperilaku berbeda dari norma interview kerja pada umumnya.



Mereka sering kali dipandang sebelah mata di dunia kerja.



Generasi yang lebih tua tidak menganggap Milenial sebagai pekerja keras.

Ini membuat mereka berada dalam posisi kurang menguntungkan saat menjalani interview.



Bahkan, mereka sering merasa disalahpahami sejak pertama kali melangkah masuk ke ruangan interview, sehingga mereka harus berusaha lebih keras mematahkan anggapan tersebut.



Generasi yang lahir tahun 1981 – 1996 tidak sepenuhnya mandiri, mungkin karena kebanyakan dari mereka mengandalkan bantuan orang tua dalam proses pencarian dan wawancara kerja dibanding generasi sebelumnya.



Meski demikian, hanya sedikit yang melibatkan orang tua secara langsung dalam sesi interview kerja itu sendiri.



Generasi Milenial tidak menampilkan tingkat profesionalisme klasik yang sama dalam interview layaknya Baby Boomer atau Gen X.



Mereka cenderung lebih santai dan tidak keberatan menyusun strategi tertentu, alih-alih hanya mengandalkan kemampuan diri semata untuk mendapatkan pekerjaan.



Mengingat Generasi Milenial sedang mengubah wajah dunia kerja, jadi, wajar saja jika mereka turut mengubah bagaimana cara interview kerja dilakukan.



Generasi Z



Gen Z lebih memedulikan kenyamanan diri saat interview kerja dibandingkan bersikap profesional.



Mereka memiliki karakteristik yang berbeda.



Kerap dinilai memiliki etos kerja yang sangat lemah, tidak heran jika pemberi kerja mempertanyakan perilaku mereka saat menjalani interview kerja.



Sebagian besar dari mereka yang lahir tahun 1997 – 2012 pernah mengajak orang tua saat interview dan banyak pula yang membiarkan orang tua mereka turun tangan menangani hal-hal seperti komunikasi dengan pihak HRD atau negosiasi gaji.



Perilaku ini menunjukkan kurangnya kemandirian yang membuat para pemberi kerja khawatir.



Gen Z juga menunjukkan sikap yang jauh lebih santai saat menjalani interview.



Bahkan, ada yang berani membawa es kopi sendiri ke dalam sesi interview.



Pandangan mereka tentang profesionalisme sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya.

Mereka begitu mengutamakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sampai-sampai melangkah terlalu jauh ke arah yang keliru.***