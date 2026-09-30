Pandangan Baby Boomer, Gen X, Milenial, dan Gen Z tentang Mengantre serta Hal Patut Diperjuangkan

Ilustrasi, fenomena mengantre. Magnific/ magnific.





JawaPos.com - Restoran terkenal, makanan viral, konser band ternama, sampai kedai kopi terbaru sering kali menjadi alasan seseorang rela mengantre.



Padahal, kegiatan mengantre sendiri sangat menguji kesabaran.

Lebih lanjut, ketahui pandangan Baby Boomer, Gen X, Milenial, dan Gen Z tentang mengantre dan apa yang patut diperjuangkan dalam antrean seperti dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Rabu (30/9).



Generasi Baby Boomer



Generasi yang lahir tahun 1946–1964 menganggap mengantre sebagai pengorbanan kecil demi mendapatkan sesuatu yang berharga.



Jadi, mereka mungkin bersedia mengantre demi diskon besar atau acara yang telah lama dinanti, apalagi jika pengalaman disana memberikan kesan di benak mereka.



Proses mengantre sendiri tidak membuat Baby Boomer enggan melakukannya, karena mereka tumbuh besar dengan tidak terbiasa mendapatkan kepuasan secara instan.



Di sisi lain, mereka cenderung kurang sabar menghadapi sesuatu yang hanya tren sesaat.



Jika antusiasme yang muncul tidak sebanding dengan nilai sebenarnya, maka mereka tak segan melewatkannya begitu saja.



Tapi, jika disuguhi sesuatu yang benar-benar diinginkannya, mereka justru sangat mampu menikmati momen mengantre, bahkan memanfaatkannya sebaik mungkin.



Generasi X (Gen X)



Mereka memiliki pandangan yang lebih praktis terkait mengantre.



Umumnya, generasi yang lahir 1965–1980 ini bersedia mengantre demi hal-hal yang menarik minat, seperti menonton band favorit, mengunjungi restoran yang bagus, menghadiri wisuda anak, atau mendapatkan barang langka yang selama ini dicari.



Tapi, jika antrean bergerak sangat lambat dan imbalannya tidak sepadan dengan waktu yang dihabiskan, maka Gen X tidak ragu untuk meninggalkan antrean.



Insting mereka bagus dalam menilai, membuat sesuatu yang sedang tren tidak serta-merta layak ditunggu dalam antrean.



Perlu alasan kuat untuk membuat mereka mau mengantre. Jika tidak, mereka akan beralih dan mencari pilihan yang lebih baik.



Generasi Milenial



Kaum Milenial cukup selektif dalam memilih antrean, mana yang layak untuk waktu mereka, mana yang tidak.



Mereka paham bahwa hal-hal istimewa terkadang membutuhkan waktu.



Jadi, begitu mereka memutuskan untuk mengantre, maka apa yang didapatkan di ujung antrean akan sepadan dengan waktu yang mereka habiskan untuk menunggu.



Namun, mereka tidak mengambil keputusan ini secara membabi buta.



Generasi Milenial tahu bahwa ada pilihan lain tanpa harus berdiri berjam-jam, memesan secara daring misalnya.



Antrean yang bergerak sangat lambat bisa membuat mereka memutuskan tidak membuang-buang waktu lagi dan beralih ke pilihan lain.



Saat menunggu, orang-orang yang lahir tahun 1981–1996 cenderung bermain ponsel atau scrolling media sosial.



Gen Z



Bagi mereka, mengantre adalah bagian dari keseruan.



Jadi, Gen Z senang menunggu jika ada restoran viral atau konser yang tiket online-nya habis terjual.



Itu bisa jadi alasan kuat bagi mereka menganggap antrean sebagai bagian dari pengalaman itu sendiri.



Lalu, ketika suatu hal terasa menyenangkan dan layak untuk diceritakan, maka menunggu tidak lagi terasa menjengkelkan, karena mereka menikmati rasa antusias saat menantikannya.



Meski begitu, mereka yang lahir tahun 1997–2012 tidak tertarik membuang-buang waktu tanpa alasan yang jelas.



Saat situasinya mulai terasa merepotkan, mereka bisa saja memilih untuk tidak melanjutkannya