6 Kebiasaan Anak yang Dibesarkan Orang Tua Tukang Cemas Hingga Dewasa Menurut Psikologi

Kebiasaan anak yang dibesarkan orang tua tukang cemas hingga dewasa menurut psikologi. (Magnific)
JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa kepribadian orang tua memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan anak, terutama terkait kecemasan.
Orang tua yang cemas cenderung membesarkan anak yang juga tumbuh menjadi pribadi cemas hingga dewasa nanti.
Anak-anak mencerminkan perilaku yang mereka saksikan sejak kecil, termasuk kebiasaan gugup dan penuh tekanan tersebut.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (27/9), berikut enam kebiasaan yang biasa dibawa hingga dewasa oleh anak yang dibesarkan orang tua tukang cemas.
1. Terlalu banyak memikirkan segala hal
Anak dengan orang tua pencemas tidak memiliki contoh nyata tentang bagaimana bersikap tenang dan stabil.
Orang tua mereka terlalu cemas sehingga tidak sempat menunjukkan cara mengelola emosi secara sehat.
Mereka menganggap kecemasan sebagai hal yang wajar sehingga tidak berusaha mengelolanya dengan baik.
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Jawa Pos
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