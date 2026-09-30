8 Kebiasaan Psikologi Anak dari Orang Tua Tidak Percaya Diri yang Terbawa hingga Dewasa

JawaPos.com - Anak dari orang tua tidak percaya diri sering membentuk kebiasaan tertentu yang terbawa hingga mereka dewasa.

Pola asuh dan pengalaman masa kecil sangat memengaruhi cara seseorang menjalin hubungan setelah tumbuh dewasa.

Memiliki orang tua yang tidak percaya diri dapat memengaruhi harga diri dan kecerdasan emosional anak secara signifikan.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (30/9), berikut delapan kebiasaan psikologi anak dari orang tua tidak percaya diri yang biasa terbawa hingga mereka dewasa.

1. Menyembunyikan dan menekan perasaannya sendiri

Tinggal bersama orang tua yang tidak percaya diri sering membuat anak harus terus berhati-hati bersikap.

Emosi di rumah terasa selalu berlebihan dan anak dipaksa merasa bertanggung jawab atas ketidakstabilan emosi orang tuanya.

Kebiasaan orang tua bersikap diam atau meledak-ledak membuat anak kesulitan mengelola emosinya sendiri saat dewasa.

Mereka meyakini perasaannya selalu berada di urutan terakhir sehingga memilih memendam emosi yang kompleks.