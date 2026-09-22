Ingin Mengatasi Kebiasaan Mengecek Berita Secara Terus-Menerus, Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu berniat hanya membuka berita selama lima menit, tetapi tanpa sadar sudah menghabiskan waktu hampir satu jam?

Awalnya mungkin hanya ingin mengetahui kabar terbaru. Setelah membaca satu artikel, kamu berpindah ke artikel lain. Kemudian membuka media sosial untuk melihat tanggapan orang lain, mencari informasi tambahan, membaca komentar, lalu kembali mengecek berita karena takut ada perkembangan terbaru yang terlewat.

Siklus tersebut bisa terjadi berulang kali sepanjang hari.

Di era ketika informasi tersedia hampir setiap detik, kebiasaan mengecek berita secara terus-menerus memang semakin mudah terbentuk. Ponsel berada di dekat kita, notifikasi muncul kapan saja, dan berbagai platform dirancang untuk terus memberikan informasi baru.

Masalahnya, semakin sering kita mengecek berita, belum tentu semakin tenang atau semakin memahami keadaan. Pada sebagian orang, justru muncul rasa gelisah, sulit berkonsentrasi, pikiran terus tertuju pada perkembangan terbaru, bahkan merasa tidak nyaman ketika tidak mengetahui apa yang sedang terjadi.

Dalam psikologi, perilaku seperti ini dapat dipahami melalui beberapa mekanisme, seperti pencarian kepastian, penguatan perilaku, rasa takut tertinggal informasi atau fear of missing out (FOMO), serta kecenderungan manusia untuk lebih memperhatikan informasi yang dianggap mengancam.

Kabar baiknya, kebiasaan tersebut dapat diubah.

Kamu tidak harus berhenti membaca berita sama sekali. Tujuannya adalah mengubah hubunganmu dengan informasi: dari yang awalnya impulsif menjadi lebih sadar dan terkendali.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (22/9), terdapat enam cara yang bisa dicoba.