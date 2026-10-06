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Latu Ratri Mubyarsah
Selasa, 6 Oktober 2026 | 19.16 WIB

Layanan Psikologi dan Pengembangan SDM Kini Merambah Sekolah hingga UMKM

Ilustrasi pemanfaatan layanan psikologi. (Istimewa) - Image

Ilustrasi pemanfaatan layanan psikologi. (Istimewa)

JawaPos.com - Pemanfaatan layanan psikologi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) tidak lagi terbatas pada proses rekrutmen perusahaan.

Layanan ini kini mulai banyak digunakan di lingkungan pendidikan untuk pemetaan potensi siswa hingga untuk penataan SDM di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kondisi tersebut mendorong perluasan layanan di sektor tersebut.

Salah satu lembaga yang bergerak di bidang ini, BIPI Consulting, mencatat adanya peningkatan kebutuhan asesmen psikologi sejak berdiri pada 2018.

CEO BIPI Consulting Arnita Kusumaningrum mengatakan, kebutuhan terhadap layanan psikologi kini datang dari berbagai segmen.

”Kebutuhan psikologi dan pengembangan SDM semakin beragam. Tidak hanya perusahaan, tetapi juga sekolah, siswa, hingga pelaku UMKM,” ujar Arnita Kusumaningrum.

Masuk ke Sektor Pendidikan

Di sektor pendidikan, layanan psikologi digunakan untuk membantu siswa mengenali potensi diri, meliputi tes IQ, tes minat bakat, tes penjurusan kuliah, hingga konseling.

Melalui unit layanan Future By BIPI, asesmen dilakukan tidak hanya saat individu memasuki dunia kerja, tetapi juga sebagai bagian dari proses pengembangan diri sejak di bangku sekolah, termasuk melalui layanan kunjungan langsung ke sekolah.

Dari Rekrutmen hingga Pengembangan Karyawan

Di dunia kerja, asesmen psikologi berkembang dari sekadar alat seleksi menjadi bagian dari pengelolaan SDM yang lebih luas, mulai dari pemetaan potensi, pengembangan kompetensi, hingga pelatihan dan coaching.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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