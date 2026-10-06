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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 6 Oktober 2026 | 17.33 WIB

Ingin Menjadi Versi Pria Terbaik yang Bisa Kamu Capai? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menjadi pria yang baik./Magnific/user25451090 - Image

seseorang yang menjadi pria yang baik./Magnific/user25451090

JawaPos.com - Ada fase dalam hidup seorang pria ketika ia mulai merasa bahwa dirinya seharusnya bisa menjadi lebih baik.

Bukan karena ia membenci dirinya sendiri.

Bukan pula karena hidupnya sepenuhnya gagal.

Justru sering kali perasaan itu muncul ketika ia mulai sadar bahwa ada sesuatu yang belum ia maksimalkan.

Ia tahu dirinya punya kemampuan, tetapi belum menggunakannya dengan serius.

Ia punya impian, tetapi terlalu sering menundanya.

Ia ingin menjadi pria yang kuat, tetapi masih mudah dikendalikan emosi.

Ia ingin dihormati, tetapi terkadang masih terlalu membutuhkan pengakuan orang lain.

Ia ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, tetapi kebiasaan sehari-harinya belum mencerminkan kehidupan yang ia inginkan.

Pada titik tertentu, seorang pria harus berhenti bertanya,

Editor: Hanny Suwindari
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