10 Keahlian yang Bisa Mengubah Pekerja Kelas Menengah Biasa Jadi Berpenghasilan seperti Kelas Atas

JawaPos.com - Pendapatan tinggi tidak selalu lahir dari gelar bergengsi, pekerjaan di perusahaan besar, atau latar belakang keluarga kaya. Dalam ekonomi, penghasilan seseorang juga dipengaruhi oleh seberapa dibutuhkan suatu keterampilan dan seberapa banyak orang yang mampu menguasainya.

Pekerja yang memiliki keahlian langka cenderung mempunyai posisi tawar lebih kuat karena perusahaan bersedia membayar lebih untuk kemampuan yang sulit digantikan.

Sebaliknya, pekerjaan yang dapat dipelajari dengan cepat oleh banyak orang biasanya memiliki ruang kenaikan pendapatan yang lebih terbatas. Perbedaan itu semakin terlihat ketika penghasilan tidak lagi hanya bergantung pada jumlah jam kerja.

Komisi dari penjualan, keuntungan bisnis, kepemilikan saham, hingga pendapatan dari audiens digital memungkinkan seseorang memperoleh imbalan yang lebih besar ketika hasil pekerjaannya ikut meningkat.

Dilansir dari New Trader U, Senin (5/10/2026), terdapat sepuluh keterampilan yang secara ekonomi dapat membantu pekerja membangun pendapatan kelas atas. Keahlian tersebut antara lain:

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1. Penjualan dan negosiasi bernilai tinggi

Penjualan di bidang seperti perangkat lunak perusahaan, alat medis, dan properti komersial menghubungkan pendapatan dengan nilai transaksi.

Konsep ekonomi ini disebut value capture, ketika pekerja memperoleh bagian dari nilai yang berhasil diciptakannya.