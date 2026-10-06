6 Alasan yang Kerap Tidak Disadari bahwa Media Sosial Justru Membuat Kita Kesepian Menurut Psikologi

seseorang yang kesepian karena media sosial./Magnific/benzoix
JawaPos.com - Kita hidup di zaman ketika hampir tidak ada orang yang benar-benar “sendirian” secara digital.
Bangun tidur, kita membuka media sosial. Saat makan, kita melihat unggahan orang lain. Ketika sedang bekerja atau belajar, notifikasi sesekali muncul di layar. Sebelum tidur, kita kembali menggulir berbagai konten yang tidak ada habisnya.
Kita melihat wajah teman, keluarga, pasangan, influencer, rekan kerja, bahkan orang asing setiap hari.
Secara sederhana, kondisi ini seharusnya membuat kita merasa lebih terhubung.
Namun, ada sebuah paradoks yang menarik: semakin sering kita terhubung melalui media sosial, tidak selalu berarti kita semakin dekat secara emosional dengan orang lain.
Bahkan, bagi sebagian orang, media sosial justru dapat memperkuat perasaan kesepian.
Kesepian sendiri bukan sekadar kondisi ketika seseorang tidak memiliki teman. Dalam psikologi, kesepian lebih berkaitan dengan kesenjangan antara hubungan sosial yang kita inginkan dan hubungan sosial yang kita rasakan dalam kehidupan nyata.
Artinya, seseorang bisa memiliki ratusan teman di media sosial, menerima banyak notifikasi, dan tetap merasa sangat sendirian.
Mengapa hal itu bisa terjadi?
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (5/10), terdapat enam alasan yang kerap tidak kita sadari.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022