6 Alasan yang Kerap Tidak Disadari bahwa Media Sosial Justru Membuat Kita Kesepian Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kita hidup di zaman ketika hampir tidak ada orang yang benar-benar “sendirian” secara digital.

Bangun tidur, kita membuka media sosial. Saat makan, kita melihat unggahan orang lain. Ketika sedang bekerja atau belajar, notifikasi sesekali muncul di layar. Sebelum tidur, kita kembali menggulir berbagai konten yang tidak ada habisnya.

Kita melihat wajah teman, keluarga, pasangan, influencer, rekan kerja, bahkan orang asing setiap hari.

Secara sederhana, kondisi ini seharusnya membuat kita merasa lebih terhubung.

Namun, ada sebuah paradoks yang menarik: semakin sering kita terhubung melalui media sosial, tidak selalu berarti kita semakin dekat secara emosional dengan orang lain.

Bahkan, bagi sebagian orang, media sosial justru dapat memperkuat perasaan kesepian.

Kesepian sendiri bukan sekadar kondisi ketika seseorang tidak memiliki teman. Dalam psikologi, kesepian lebih berkaitan dengan kesenjangan antara hubungan sosial yang kita inginkan dan hubungan sosial yang kita rasakan dalam kehidupan nyata.

Artinya, seseorang bisa memiliki ratusan teman di media sosial, menerima banyak notifikasi, dan tetap merasa sangat sendirian.

Mengapa hal itu bisa terjadi?