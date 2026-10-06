8 Cara yang Dilakukan Atasan yang Dapat Merusak Kesehatan Mental Kamu Menurut Psikologi

JawaPos.com - Bekerja seharusnya bukan hanya tentang mendapatkan penghasilan. Lingkungan kerja yang sehat juga memberikan kesempatan bagi seseorang untuk berkembang, merasa dihargai, dan menjalani kehidupan tanpa terus-menerus dihantui rasa takut atau tertekan.

Namun, realitasnya tidak selalu demikian.

Salah satu faktor yang paling besar memengaruhi kondisi psikologis seseorang di tempat kerja adalah hubungan dengan atasan. Seorang atasan memiliki posisi yang memungkinkan mereka memberikan arahan, menentukan beban kerja, mengevaluasi kinerja, bahkan memengaruhi perkembangan karier bawahannya.

Ketika kekuasaan tersebut digunakan secara tidak sehat, dampaknya bisa jauh melampaui rasa kesal sesaat.

Tekanan dari atasan yang terus berlangsung dapat membuat seseorang mengalami stres, kehilangan motivasi, meragukan kemampuan diri sendiri, kesulitan tidur, hingga merasa tidak berdaya menghadapi pekerjaannya.

Yang menarik, perilaku yang merusak kesehatan mental tidak selalu terlihat seperti tindakan yang ekstrem. Terkadang justru muncul dalam bentuk-bentuk yang dianggap "normal" di lingkungan kerja: kritik terus-menerus, komunikasi yang tidak jelas, tuntutan yang tidak masuk akal, atau membuat karyawan merasa bersalah ketika menetapkan batasan.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (5/10), terdapat delapan perilaku atasan yang patut diwaspadai.

1. Terus-Menerus Meremehkan atau Mengkritik Pekerjaanmu

Kritik sebenarnya merupakan bagian normal dari dunia kerja.