Stres Menghadapi Pengeluaran Mendadak? Berikut 4 Tanda Trauma Finansial Menurut Psikologi

JawaPos.com – Trauma finansial dapat meninggalkan dampak emosional dan psikologis yang membutuhkan waktu cukup panjang untuk pulih.

Kondisi tersebut terkadang tidak disadari karena seseorang masih berada dalam proses pemulihan dari pengalaman sulit yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Trauma finansial bukan sekadar persoalan mengenai uang, melainkan juga berkaitan dengan kondisi emosional dan psikologis yang muncul akibat pengalaman kesulitan keuangan.

Dilansir dari laman Personal Branding Blog, berikut 4 tanda seseorang yang trauma akan hal finansial menurut psikologi.

1. Secara terus menerus khawatir tentang uang

Kita semua pernah mengalami malam-malam tanpa tidur, pikiran kita diliputi kekhawatiran tentang keuangan. Namun ketika malam-malam tersebut menjadi lebih sering terjadi daripada pengecualian, itu merupakan tanda yang jelas bahwa Anda masih dalam tahap pemulihan dari trauma finansial.

Jika Anda mendapati diri Anda terus-menerus khawatir tentang uang, bahkan saat Anda tidak sedang mengalami kesulitan keuangan, ini bisa menjadi tanda bahwa trauma keuangan masa lalu Anda masih memengaruhi Anda.