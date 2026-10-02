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Leni Setya Wati
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.30 WIB

5 Tanda Kucing Punya Ikatan Emosional yang Kuat dengan Pemiliknya

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Ilustrasi kucing dan pemiliknya (magnific/prostooleh)

JawaPos.com - Kucing sering dianggap sebagai hewan peliharaan yang sulit ditebak. Berbeda dengan anjing yang cenderung menunjukkan kasih sayang secara terang-terangan, kucing biasanya memiliki cara tersendiri untuk memperlihatkan rasa nyaman dan kedekatan dengan manusia.

Tak jarang, perilaku kucing justru membuat pemiliknya bingung. Misalnya, ketika kucing berguling dan memperlihatkan perutnya, tetapi kemudian mencakar atau menggigit saat disentuh.

Sikap yang berubah-ubah tersebut memang menjadi salah satu karakter khas kucing. Namun, bukan berarti kucing tidak menyayangi pemiliknya.

Ada sejumlah perilaku sederhana yang sebenarnya dapat menjadi tanda bahwa seekor kucing merasa aman, percaya, dan memiliki ikatan yang kuat dengan orang yang merawatnya. Sayangnya, tanda-tanda tersebut sering kali dianggap sebagai kebiasaan biasa.

Amanda Campion, ahli perilaku hewan klinis asal Inggris yang telah bekerja dengan hewan selama lebih dari tiga dekade, termasuk menangani kucing yang mengalami trauma dan kecemasan, menjelaskan beberapa cara kucing menunjukkan kasih sayang.

Dirangkum dari laman YourTango, berikut lima perilaku kucing yang bisa menjadi tanda adanya ikatan mendalam dengan pemiliknya.

1. Mengedipkan Mata Secara Perlahan

Pernah melihat kucing menatap Anda kemudian perlahan menutup dan membuka matanya?

Bagi manusia, gerakan tersebut mungkin terlihat seperti kucing sedang mengantuk. Namun, kedipan mata yang dilakukan secara perlahan dapat menjadi salah satu bentuk komunikasi sosial pada kucing.

Editor: Hanny Suwindari
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