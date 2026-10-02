Emotion Wheel: Cara Mengenali Emosi yang Sulit Diungkapkan

Emotion Wheel. (Magnific)
JawaPos.com - Tidak semua orang mudah menjelaskan apa yang sedang dirasakan. Seseorang terkadang hanya merasa tidak nyaman, kesal, atau ingin menangis tanpa benar-benar mengetahui emosi yang sedang muncul.
Kondisi tersebut dapat membuat seseorang kesulitan memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya. Padahal, mengenali dan memberi nama pada emosi dapat membantu seseorang memahami pengalaman yang sedang dihadapi.
Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengenali emosi adalah emotion wheel atau roda emosi. Alat ini membantu seseorang menemukan kata yang lebih spesifik untuk menggambarkan perasaan, mulai dari emosi dasar hingga perasaan yang lebih kompleks.
Apa Itu Emotion Wheel?
Emotion wheel merupakan alat visual yang mengelompokkan berbagai emosi dalam bentuk lingkaran. Biasanya, bagian tengah berisi emosi yang lebih umum, kemudian semakin ke luar pilihan emosinya menjadi lebih spesifik.
Misalnya, seseorang merasa marah setelah mengalami suatu kejadian. Dengan melihat emotion wheel, perasaan tersebut dapat ditelusuri lebih jauh, apakah sebenarnya berupa kecewa, frustasi, tersinggung, atau merasa dikhianati.
Mengenali dan memahami emosi penting untuk membantu seseorang mengelola perasaan serta merespons situasi secara lebih tepat. Karena itu, emotion wheel dapat digunakan sebagai panduan untuk membantu mengenali emosi yang sulit dijelaskan.
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Cara Menggunakan Emotion Wheel
Dirangkum dari laman Alodokter dan Verrywell Mind, Jum’at (2/10), berikut cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mengenali perasaan dengan emotion wheel.
1. Kenali Emosi yang Paling Terasa
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