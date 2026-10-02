Menyibak Pesona dan Kesakralan Motif Batik Larangan Keraton Yogyakarta

Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengenal istilah Batik Larangan atau Awisan Dalem. (Kraton Jogja)
Jawapos.com– Di balik helai kain batik khas Yogyakarta, tersimpan filosofi mendalam. Bahkan ada batik yang tak bisa sembarangan dikenakan. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengenal istilah Batik Larangan atau Awisan Dalem.
Bukan tanpa alasan Keraton menetapkan batasan tersebut. Keyakinan akan adanya kekuatan spiritual, nilai religius, serta aura magis yang terpancar dari setiap guratan canting menjadi dasar utamanya. Motif-motif ini dipandang memiliki falsafah tinggi yang merefleksikan kepemimpinan, kepribadian, hingga kosmologi Jawa.
Dalam sejarahnya, penetapan batik larangan sepenuhnya menjadi wewenang Sultan yang bertahta. Motif Parang Rusak mencatatkan diri sebagai pola larangan pertama yang dicanangkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I pada tahun 1785.
Seiring berjalannya waktu, regulasi ini dipertegas, terutama pada era Sri Sultan Hamengku Buwono VIII lewat Rijksblad van Djokjakarta tahun 1927 tentang Pranatan Dalem Bab Jenenge Panganggo Keprabon Ing Keraton Nagari Yogyakarta.
Aturan tersebut merincikan secara mutlak siapa saja yang berhak mengenakan motif tertentu dalam wujud nyamping/bebet (kain bawahan) maupun kampuh/dodot (kain kebesaran).
12 Motif Sakral Keraton Yogyakarta
Sedikitnya terdapat 12 motif batik yang masuk dalam kategori Awisan Dalem:
Komunikasi Politik dan Pesan Kepemimpinan
Perspektif budaya Jawa memandang bahwa apa yang melekat pada tubuh—termasuk busana—merupakan cerminan langsung dari kapasitas dan spiritualitas seseorang. Oleh karena itu, Batik Larangan tidak sekadar berfungsi sebagai pembeda status sosial atau pelengkap tata busana adat.
Lebih jauh dari itu, aturan ini berfokus sebagai instrumen komunikasi politik. Setiap garis dan corak menyampaikan pesan kepemimpinan tersirat kepada sesama penguasa, rakyat, maupun lawan politik mengenai wibawa dan legitimasi kekuasaan Mataram.
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