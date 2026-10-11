Dari Lurik Hingga Tenun, Wastra Nusantara Jadi Gaya Busana Kasual Anak Muda Indonesia

Desainer Elegan Batik, Nurul Sihabudin. (Dok Dadang Kurnia/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Kesan kaku dan terlalu formal pada kain tradisional kini perlahan memudar di mata anak muda. Wastra Nusantara mulai dari batik, tenun Pangka, hingga lurik, kian diminati sebagai bagian dari gaya busana harian generasi Z hingga generasi milenial.
Batik telah menjadi bagian penting Indonesia di mata dunia. Batik bahkan sudah diakui sebagai warisan tak benda oleh Unesco pada 2 Oktober 2009. Dan kini, setiap 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional.
Nah, tingginya tren busana wastra oleh muda-mudi tanah air diungkapkan Desainer Elegan Batik, Nurul Sihabudin. Nurul mengungkapkan, saat ini apresiasi anak muda terhadap kain nusantara mengalami peningkatan positif. Kendati demikian, edukasi dan inovasi desain tetap harus terus digenjot agar wastra semakin dekat dengan aktivitas keseharian mereka.
"Tren fashion saat ini semuanya menggemari wastra Nusantara. Maka dari itu kami berusaha menampilkan wastra yang modern dan berkarakter untuk anak muda hingga segala usia, baik untuk acara formal maupun non-formal," ujar Nurul di Surabaya, Minggu (11/10).
Nurul mengungkapkan, pakaian berbahan wastra Nusantara yang paling digemari anak muda adalah koleksi berkonsep kasual-modern. Di antaranya dengan memadukan kombinasi kain lurik dan tenun Pangka yang disulap menjadi busana serbaguna.
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