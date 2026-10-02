8 Frasa yang Menandakan Seseorang Mulai Kehilangan Kemampuan untuk Bersenang-senang dalam Hidup

Ilustrasi orang yang kehilangan semangat untuk bersenang-senang (magnific/cookie_studio)
JawaPos.com - Menjalani kehidupan sehari-hari tidak selalu mudah. Kesibukan pekerjaan, tuntutan pribadi, hingga berbagai tanggung jawab dapat membuat seseorang merasa tidak memiliki cukup waktu untuk beristirahat dan menikmati hidup.
Pada awalnya, kondisi tersebut mungkin hanya membuat seseorang sesekali menolak ajakan teman atau menunda hobi yang disukai.
Namun, jika berlangsung terus-menerus, seseorang bisa perlahan kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya membuat mereka bahagia.
Kondisi ini dapat berkaitan dengan stres berkepanjangan, kelelahan emosional, burnout, kecemasan, atau masalah kesehatan mental lainnya.
Dalam psikologi, berkurangnya kemampuan untuk menikmati aktivitas yang sebelumnya menyenangkan dapat disebut anhedonia.
Perubahan tersebut terkadang terlihat dari cara seseorang berbicara. Dilansir dari YourTango, berikut beberapa frasa yang mungkin sering mereka ucapkan dalam percakapan sehari-hari.
1. "Silakan duluan"
Seseorang yang sedang kesulitan menikmati aktivitas sosial mungkin memilih untuk tidak ikut agar tidak merasa menjadi beban bagi orang lain.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi
Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022