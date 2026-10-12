Anti Gibah, Ini 9 Kalimat Ampuh Hentikan Gosip dan Jaga Batasan Diri dalam Percakapan

Kalimat ampuh hentikan gosip dan jaga batasan diri dalam percakapan menurut psikologi./Magnific/ senivpetro
JawaPos.com – Dalam kajian psikologi, gosip terbukti bisa menularkan energi negatif dengan cepat kepada siapa saja yang berada di sekitar pelakunya.
Karena itu, menjaga batasan diri dalam percakapan menjadi langkah penting untuk melindungi orang yang dibicarakan sekaligus merawat energi pribadi.
Orang yang tidak sabar menghadapi drama sering memakai kalimat tertentu untuk menghentikan gosip ketika percakapan mulai mengarah ke keburukan.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (9/10), berikut sembilan kalimat ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengakhiri pembicaraan tanpa bersikap kasar dan tetap menjaga batasan diri.
1. Aku tidak mau menanggapi ini
Berada di dekat orang yang gemar menjelekkan orang lain sering membuat seseorang merasa tidak berdaya karena obrolannya cepat merusak.
Karena itu, kalimat tegas seperti “Aku tidak mau menanggapi ini” atau “Aku tidak akan membahas hal ini” sangat membantu.
Ucapan singkat semacam itu mampu menghentikan pusaran rumor dan keributan sebelum keadaan berkembang semakin liar dan sulit dikendalikan.
Memang, lawan bicara tidak selalu menghormati sikap tegas tersebut, dan sebagian orang mungkin tetap saja memaksakan pembicaraannya kepada kamu.
Meski begitu, kalimat tersebut memberi kesempatan bagi pendengar untuk segera menjauh dari lokasi tanpa harus merasa bersalah sedikit pun.
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