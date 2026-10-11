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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 12 Oktober 2026 | 05.26 WIB

11 Kalimat Menyela Pembicaraan Tanpa Terkesan Kasar, Psikologi Komunikasi yang Efektif

Kalimat menyela pembicaraan tanpa terkesan kasar, psikologi komunikasi yang efektif./Magnific/ pressfoto - Image

Kalimat menyela pembicaraan tanpa terkesan kasar, psikologi komunikasi yang efektif./Magnific/ pressfoto

JawaPos.com – Menyela pembicaraan sering dianggap tidak sopan, padahal ada situasi ketika seseorang memang perlu menyampaikan pendapat secepatnya.

Dalam psikologi, kebiasaan memotong ucapan orang lain kerap terjadi tanpa disengaja, terutama saat seseorang sangat bersemangat atau waktunya terbatas.

Karena itu, komunikasi efektif membutuhkan pilihan kata yang tepat agar maksud tersampaikan tanpa membuat lawan bicara tersinggung.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (11/10), berikut sebelas ungkapan yang dapat dipakai dalam percakapan santai maupun suasana kerja untuk menyela dengan tetap santun.

1. Itu poin yang bagus, boleh saya menambahkan sesuatu?

Lawan bicara yang terus berbicara tanpa jeda sering membuat orang lain sulit mendapat kesempatan untuk menyampaikan tambahan pendapatnya sendiri.

Kalimat “Itu poin yang bagus, tetapi boleh saya menambahkan sesuatu?” efektif karena diawali dengan pengakuan terhadap ucapan lawan bicara.

Studi di Journal of Social and Personal Relationships menemukan bahwa merasa disalahpahami memicu stres dan menurunkan kepuasan hidup seseorang.

Bagian “boleh saya menambahkan sesuatu” juga memberi sinyal agar pembicara melambat dan memberi ruang bagi orang lain untuk bicara.

2. Sebelum kita lanjut, izinkan saya bicara sebentar

Editor: Hanny Suwindari
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