7 Alasan Mengapa Kamu Terus-Menerus Memutar Ulang Percakapan di Dalam Kepala Menurut Psikologi

seseorang yang memutar percakapan dalam kepala / foto: Magnific/user25451090

JawaPos.com - Pernahkah kamu selesai berbicara dengan seseorang, lalu beberapa jam kemudian tiba-tiba teringat kembali percakapan tersebut?

Awalnya hanya mengingat satu kalimat. Kemudian kamu mulai berpikir, “Tadi seharusnya aku menjawab apa, ya?” Dari sana, pikiran berkembang menjadi berbagai kemungkinan.



“Kenapa dia mengatakan itu?”

“Apakah nada bicaraku terdengar aneh?”

“Jangan-jangan aku menyinggung perasaannya.”

“Kalau saja tadi aku menjawab dengan cara yang berbeda.”



Tanpa disadari, percakapan yang sebenarnya sudah selesai kembali diputar berulang-ulang di dalam kepala.



Hal ini bisa terjadi setelah percakapan biasa, tetapi sering kali menjadi lebih intens setelah interaksi yang dianggap penting secara emosional. Misalnya, setelah berbicara dengan pasangan, teman, keluarga, atasan, rekan kerja, atau seseorang yang pendapatnya sangat berarti bagi kita.



Dalam psikologi, kecenderungan memikirkan kembali suatu peristiwa secara berulang dapat berkaitan dengan ruminasi, yaitu pola berpikir berulang mengenai pengalaman, perasaan, masalah, atau kesalahan tanpa menghasilkan penyelesaian yang jelas.



Namun, tidak semua bentuk mengingat kembali percakapan merupakan sesuatu yang buruk. Otak memang memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pengalaman dan belajar darinya. Yang menjadi masalah adalah ketika proses tersebut berubah menjadi lingkaran pikiran yang sulit dihentikan.



Lalu, mengapa kita bisa terus-menerus memutar ulang percakapan di dalam kepala?



Dilansir dari Psychology Today pada MInggu (11/10), terdapat tujuh alasan yang mungkin menjelaskannya.



1. Kamu Ingin Menemukan “Jawaban yang Seharusnya”



Salah satu alasan paling umum adalah keinginan untuk menemukan respons yang lebih baik.



Setelah percakapan berakhir, pikiran mungkin mulai membuat versi alternatif dari kejadian tersebut.



“Seharusnya aku mengatakan itu.”



“Kenapa tadi aku diam?”



“Kalau aku menjawab seperti itu, mungkin hasilnya akan berbeda.”



Otak manusia memiliki kecenderungan untuk mengevaluasi pengalaman masa lalu. Kita mencoba memahami apa yang terjadi dan mencari cara agar dapat bertindak lebih baik di masa depan.



Dalam kondisi normal, proses ini sebenarnya bermanfaat.



Misalnya, setelah melakukan kesalahan dalam presentasi, kamu menyadari bahwa kamu perlu mempersiapkan materi lebih baik. Setelah terjadi konflik dengan teman, kamu belajar bahwa ada cara berkomunikasi yang lebih efektif.



Masalah muncul ketika evaluasi berubah menjadi pengulangan tanpa akhir.



Kamu tidak lagi mencari pelajaran dari percakapan tersebut. Kamu hanya terus mencari versi jawaban yang sempurna terhadap sesuatu yang sudah berlalu.



Padahal, masa lalu tidak dapat diedit.



Kamu bisa belajar dari percakapan tersebut, tetapi tidak bisa kembali ke momen itu dan mengganti setiap kata yang sudah terucap.



Inilah salah satu alasan mengapa overthinking sering terasa melelahkan: pikiran sedang mencoba menyelesaikan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak bisa diubah.



Bedakan evaluasi dengan ruminasi



Evaluasi biasanya menghasilkan kesimpulan:



“Tadi aku kurang jelas menjelaskan. Lain kali aku akan berbicara lebih pelan.”



Ruminasi cenderung menghasilkan pertanyaan baru:



“Kenapa aku ngomong begitu?”

“Dia pasti menganggap aku bodoh.”

“Kenapa aku tidak bisa bicara dengan benar?”

“Jangan-jangan dia masih memikirkannya.”



Yang pertama membawa kita ke depan.



Yang kedua membuat kita terus kembali ke masa lalu.



2. Kamu Takut Dinilai atau Ditolak Orang Lain



Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita sangat memperhatikan bagaimana orang lain memandang dan memperlakukan kita.



Karena itu, percakapan tertentu bisa terasa jauh lebih penting daripada percakapan lainnya.



Ketika kita merasa telah mengatakan sesuatu yang mungkin membuat orang lain menilai kita secara negatif, otak dapat terus kembali pada kejadian tersebut.



Misalnya kamu mengatakan sesuatu dalam sebuah kelompok, lalu setelahnya muncul pikiran:



“Tadi aku terdengar bodoh tidak?”



Atau setelah mengirim pesan:



“Kenapa dia belum membalas?”



Kemudian pikiran mulai mengisi kekosongan dengan berbagai kemungkinan.



“Mungkin dia tersinggung.”



“Mungkin dia tidak suka denganku.”



“Mungkin aku terlalu banyak bicara.”



Di sinilah kecemasan sosial dapat berperan.



Ketika seseorang sangat sensitif terhadap penilaian sosial, percakapan sederhana dapat terasa seperti sesuatu yang harus dianalisis secara mendalam.



Nada suara, ekspresi wajah, pilihan kata, jeda ketika berbicara, bahkan respons lawan bicara dapat diperiksa kembali.



Padahal, ada kemungkinan besar orang lain tidak memikirkan percakapan tersebut sedalam yang kita bayangkan.



Kita sering lupa bahwa orang lain juga sibuk memikirkan kehidupannya sendiri.



Mereka mungkin sudah melanjutkan aktivitasnya, sementara kita masih berada di dalam percakapan yang sama selama berjam-jam.



Fenomena “spotlight effect”



Psikologi juga mengenal konsep spotlight effect, yaitu kecenderungan manusia melebih-lebihkan seberapa besar orang lain memperhatikan perilaku atau kesalahan dirinya.



Kita merasa semua orang memperhatikan kesalahan kecil yang kita lakukan.



Padahal, perhatian orang lain biasanya tidak sebesar yang kita bayangkan.



Jadi, ketika kamu terus mengulang percakapan karena takut seseorang memikirkan kesalahanmu, ada kemungkinan pikiranmu sedang memberikan “lampu sorot” yang terlalu besar kepada dirimu sendiri.



3. Ada Emosi yang Belum Selesai Kamu Proses



Kadang-kadang yang terus kita putar bukan sebenarnya percakapannya.



Melainkan perasaan yang muncul dari percakapan tersebut.



Misalnya, seseorang mengatakan sesuatu yang membuatmu merasa diremehkan.



Percakapannya mungkin hanya berlangsung lima menit.



Tetapi rasa marah, kecewa, malu, sedih, atau terluka dapat bertahan jauh lebih lama.



Karena emosi tersebut belum sepenuhnya diproses, otak kembali kepada kejadian yang memicunya.



Itulah sebabnya terkadang kita tiba-tiba teringat percakapan lama bertahun-tahun setelah kejadian.



Bukan karena percakapannya begitu penting secara objektif, tetapi karena pengalaman tersebut memiliki muatan emosional.



Misalnya:



“Aku masih tidak percaya dia mengatakan itu kepadaku.”



Atau:



“Seandainya waktu itu aku membela diriku.”



Semakin kuat emosi yang terkait dengan sebuah pengalaman, semakin mudah pengalaman tersebut mendapatkan perhatian kembali.



Ini juga menjelaskan mengapa percakapan yang menyakitkan sering kali lebih sulit dilupakan dibandingkan percakapan biasa.



Jangan hanya bertanya, “Apa yang dia katakan?”



Cobalah bertanya:



“Apa yang kurasakan ketika dia mengatakan itu?”



Mungkin kamu merasa tidak dihargai.



Mungkin kamu merasa ditolak.



Mungkin kamu merasa tidak cukup baik.



Mungkin kamu merasa tidak didengarkan.



Dengan mengidentifikasi emosi sebenarnya, kita sering kali lebih dekat pada akar masalah daripada hanya menganalisis kata-kata yang diucapkan.



4. Kamu Memiliki Kebutuhan Besar untuk Mendapatkan Kepastian



Otak manusia tidak selalu nyaman dengan ketidakpastian.



Ketika sebuah percakapan berakhir tanpa kejelasan, pikiran bisa terus berusaha mencari kepastian.



Misalnya seseorang menjawab:



“Nanti aku kabari.”



Kita mungkin langsung bertanya:



“Maksudnya apa?”



“Dia benar-benar akan menghubungi aku atau hanya sedang menghindar?”



“Apakah semuanya baik-baik saja?”



Semakin tidak jelas situasinya, semakin besar kemungkinan pikiran mencoba mengisinya dengan berbagai kemungkinan.



Masalahnya, pikiran tidak selalu mengisi kekosongan informasi dengan fakta.



Kadang-kadang ia mengisinya dengan asumsi.



Dan ketika kita sedang cemas, asumsi tersebut cenderung mengarah pada skenario negatif.



Inilah yang membuat seseorang dapat mengulang satu percakapan berkali-kali.



Ia sebenarnya sedang mencari jawaban atas pertanyaan yang belum bisa dijawab.



“Apa sebenarnya maksud orang itu?”



Namun, tidak semua pertanyaan memiliki jawaban yang bisa ditemukan melalui berpikir lebih lama.



Ada situasi ketika satu-satunya cara memperoleh kepastian adalah dengan menunggu, bertanya secara langsung, atau menerima bahwa kita memang belum tahu.



Tidak semua ketidakpastian harus diselesaikan sekarang



Salah satu keterampilan penting dalam mengelola overthinking adalah belajar mengatakan:



“Aku belum tahu, dan tidak apa-apa untuk belum tahu.”



Kalimat sederhana tersebut dapat membantu kita berhenti memaksa pikiran menghasilkan jawaban yang sebenarnya belum tersedia.



5. Kamu Terlalu Keras pada Diri Sendiri



Ada orang yang memutar ulang percakapan karena mereka ingin memastikan tidak melakukan kesalahan.



Di baliknya sering terdapat standar diri yang sangat tinggi.



Mereka merasa harus selalu mengatakan hal yang tepat, memberikan respons yang tepat, menjaga perasaan semua orang, dan tidak boleh terlihat canggung.



Akibatnya, setiap percakapan menjadi semacam ujian.



Setelah percakapan selesai, pikiran melakukan evaluasi:



Apakah aku cukup pintar?



Apakah aku terlalu banyak bicara?



Apakah aku terlihat bodoh?



Apakah aku terlalu emosional?



Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah?



Jika jawabannya dianggap “ya”, seseorang bisa terus menghukum dirinya sendiri.



Padahal, komunikasi manusia memang tidak sempurna.



Kita kadang salah bicara.



Kita bisa salah memahami orang lain.



Kita bisa gugup.



Kita bisa mengatakan sesuatu dengan cara yang kurang tepat.



Dan itu merupakan bagian normal dari menjadi manusia.



Kesalahan tidak selalu berarti kegagalan



Ada perbedaan besar antara:



“Aku melakukan kesalahan.”



dan



“Aku adalah orang yang buruk karena melakukan kesalahan.”



Pernyataan pertama memungkinkan kita belajar.



Pernyataan kedua menyerang identitas diri.



Jika kamu sering memutar ulang percakapan sambil menyalahkan diri sendiri, mungkin masalahnya bukan hanya percakapan tersebut.



Mungkin kamu sedang memiliki pola hubungan yang terlalu keras dengan dirimu sendiri.



Cobalah bertanya:



“Jika teman dekatku mengalami hal yang sama, apakah aku akan menghakiminya sekeras aku menghakimi diriku sendiri?”



Sering kali jawabannya adalah tidak.



6. Percakapan Itu Menyentuh Sesuatu yang Sangat Penting Bagimu



Tidak semua percakapan memiliki bobot emosional yang sama.



Kita mungkin tidak terlalu memikirkan percakapan singkat dengan orang asing.



Namun, percakapan dengan seseorang yang kita cintai, kagumi, takuti, atau hormati dapat terus hidup di dalam pikiran.



Mengapa?



Karena percakapan tersebut berkaitan dengan sesuatu yang memiliki nilai bagi kita.



Misalnya seseorang yang sedang jatuh cinta mungkin mengulang percakapan dengan orang yang disukainya.



Bukan karena percakapannya luar biasa, tetapi karena orang tersebut penting baginya.



Seseorang yang sedang menghadapi masalah dalam hubungan mungkin terus memikirkan perkataan pasangannya.



Seorang karyawan mungkin mengulang percakapan dengan atasannya karena pekerjaan tersebut penting bagi dirinya.



Seorang anak mungkin terus mengingat perkataan orang tuanya karena penerimaan dari orang tua memiliki arti besar baginya.



Dengan kata lain, terkadang yang membuat percakapan sulit dilupakan bukan isi percakapannya.



Melainkan makna di baliknya.



Pertanyaan yang lebih dalam mungkin bukan:



“Kenapa aku terus memikirkan percakapan ini?”



Melainkan:



“Apa yang dipertaruhkan bagiku dalam percakapan ini?”



Mungkin harga diri.



Mungkin hubungan.



Mungkin rasa aman.



Mungkin kebutuhan untuk dicintai.



Mungkin keinginan untuk dihargai.



Ketika kita memahami hal tersebut, pikiran yang sebelumnya terasa membingungkan menjadi lebih masuk akal.



7. Otakmu Sedang Berusaha Melindungimu dari Kesalahan yang Sama



Ada satu alasan lain yang sering tidak disadari.



Pikiran yang terus mengulang pengalaman masa lalu terkadang mencoba melindungi kita dari bahaya di masa depan.



Secara sederhana, otak dapat belajar dari pengalaman.



Jika sebuah percakapan menghasilkan pengalaman yang menyakitkan, kita mungkin mencoba menganalisisnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.



Misalnya:



“Aku terlalu cepat percaya kepadanya.”



Atau:



“Aku seharusnya lebih tegas.”



Atau:



“Aku perlu menjelaskan batasanku sejak awal.”



Dalam kadar tertentu, proses ini berguna.



Kita mengambil informasi dari masa lalu dan menggunakannya untuk membuat keputusan yang lebih baik.



Tetapi otak tidak selalu tahu kapan harus berhenti.



Ia bisa terus mencari pola, terus mengevaluasi, dan terus memindai kemungkinan bahaya.



Akhirnya, mekanisme perlindungan tersebut justru berubah menjadi sumber kelelahan mental.



Ironisnya, kita mungkin berpikir:



“Aku terus memikirkannya supaya tidak mengulanginya.”



Tetapi setelah terlalu lama, yang terjadi justru sebaliknya.



Kita menjadi semakin cemas, semakin tidak percaya diri, dan semakin takut melakukan kesalahan dalam interaksi berikutnya.



Mengapa Pikiran Sulit Berhenti?



Salah satu alasan overthinking terasa begitu kuat adalah karena setiap kali kita mengulang percakapan, kita merasa sedang melakukan sesuatu yang produktif.



Kita merasa sedang memecahkan masalah.



Padahal, bisa jadi kita hanya sedang memutar rekaman yang sama dengan pertanyaan berbeda.



Contohnya:



Putaran pertama:



“Kenapa dia berkata seperti itu?”



Putaran kedua:



“Mungkin dia sebenarnya marah.”



Putaran ketiga:



“Kalau dia marah, berarti aku melakukan sesuatu yang salah.”



Putaran keempat:



“Seharusnya tadi aku menjelaskan.”



Putaran kelima:



“Kenapa aku tidak bisa menjelaskan dengan baik?”



Putaran keenam:



“Jangan-jangan orang-orang memang menganggap aku seperti itu.”



Percakapan awalnya hanya satu kejadian.



Tetapi pikiran kemudian membangun cerita yang semakin besar di atas kejadian tersebut.



Itulah mengapa penting untuk membedakan antara memproses pengalaman dan terjebak dalam pengalaman.



Cara Menghentikan Kebiasaan Memutar Ulang Percakapan



Kamu tidak perlu memaksa pikiran untuk berhenti memikirkan sesuatu.



Semakin keras kita berkata, “Aku tidak boleh memikirkan ini,” terkadang perhatian justru semakin tertuju pada hal tersebut.



Yang lebih membantu adalah mengubah hubungan kita dengan pikiran tersebut.



1. Sadari bahwa itu sedang terjadi



Ketika pikiran mulai mengulang percakapan, katakan kepada diri sendiri:



“Aku sedang mengulang percakapan ini lagi.”



Bukan:



“Kenapa aku selalu begini?”



Kesadaran tanpa penghakiman adalah langkah awal yang penting.



2. Tanyakan apakah ada tindakan yang bisa dilakukan



Coba bertanya:



“Apakah ada sesuatu yang benar-benar bisa kulakukan sekarang?”



Jika ada, lakukan.



Misalnya kamu merasa telah menyakiti seseorang dan memang perlu meminta maaf. Kamu bisa menghubunginya.



Tetapi jika tidak ada tindakan yang dapat dilakukan, mungkin saatnya berhenti mencari jawaban dari pikiran.



3. Pisahkan fakta dari asumsi



Tuliskan:



Fakta:

“Aku mengirim pesan dan dia belum membalas.”



Asumsi:

“Dia pasti marah kepadaku.”



Keduanya bukan hal yang sama.



Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi.



Asumsi adalah interpretasi yang kita buat terhadap fakta.



Memisahkan keduanya dapat membantu mengurangi kecemasan.



4. Berikan batas waktu untuk berpikir



Jika pikiran terus kembali pada masalah yang sama, kamu dapat memberikan waktu khusus untuk memikirkannya.



Misalnya 15–20 menit.



Selama waktu tersebut, tuliskan apa yang kamu pikirkan dan rasakan.



Setelah selesai, kembali melakukan aktivitas lain.



Cara ini dapat membantu pikiran belajar bahwa tidak semua kekhawatiran harus dipikirkan sepanjang hari.



5. Belajar menerima bahwa percakapan tidak harus sempurna



Tidak ada percakapan yang sempurna.



Kamu akan mengatakan sesuatu yang kurang tepat.



Kamu akan terlambat menemukan jawaban terbaik.



Kamu akan salah memahami seseorang.



Dan orang lain juga akan melakukan hal yang sama kepadamu.



Hubungan manusia tidak dibangun dari percakapan yang sempurna.



Hubungan dibangun dari kemampuan untuk memperbaiki, menjelaskan, memaafkan, dan melanjutkan.



Kesimpulan: Tidak Semua Percakapan yang Terus Muncul di Kepala Harus Diselesaikan



Jika kamu sering memutar ulang percakapan di dalam kepala, bukan berarti ada sesuatu yang salah dengan dirimu.



Pikiran manusia memang dirancang untuk mengingat, mengevaluasi, memprediksi, dan belajar dari pengalaman.



Namun, kemampuan tersebut bisa berubah menjadi pola yang melelahkan ketika kita terus mencari kepastian, terlalu takut dinilai, terlalu keras pada diri sendiri, atau belum selesai memproses emosi tertentu.



Tujuh alasan yang mungkin membuat kamu terus mengulang percakapan adalah:



Kamu ingin menemukan jawaban yang seharusnya.



Kamu takut dinilai atau ditolak orang lain.



Ada emosi yang belum selesai kamu proses.



Kamu memiliki kebutuhan besar untuk mendapatkan kepastian.



Kamu terlalu keras pada diri sendiri.



Percakapan tersebut menyentuh sesuatu yang sangat penting bagimu.



Otakmu sedang berusaha melindungimu dari kesalahan yang sama.



Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan selalu:



“Bagaimana caranya supaya aku berhenti memikirkan percakapan ini?”



Tetapi:



“Apa yang sebenarnya sedang coba dikatakan pikiranku melalui percakapan ini?”



Mungkin pikiranmu sedang mengatakan bahwa kamu takut kehilangan seseorang.



Mungkin kamu membutuhkan kepastian.



Mungkin kamu merasa tidak dihargai.



Mungkin kamu menyesali sesuatu.



Atau mungkin kamu hanya perlu menerima bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik dengan informasi dan kemampuan yang kamu miliki saat itu.



Masa lalu memang bisa menjadi guru.



Tetapi kamu tidak harus terus tinggal di dalam kelasnya.



Jika sebuah percakapan sudah selesai, tidak berarti kamu harus terus mengulanginya untuk mendapatkan akhir yang sempurna.



Terkadang, bentuk kedewasaan bukan menemukan jawaban yang sempurna atas apa yang sudah terjadi.



Melainkan mampu berkata:



