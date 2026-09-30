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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 30 September 2026 | 23.23 WIB

Perempuan Jarang Mengaku Langsung, Ini 7 Cara Halus Menunjukkan Rasa Naksir

cara unik perempuan menampilkan naksir pada pria - Image

cara unik perempuan menampilkan naksir pada pria

JawaPos.com – Ketertarikan kepada seseorang tidak selalu disampaikan melalui kata-kata secara langsung. Dalam beberapa situasi, perasaan tersebut justru terlihat dari kebiasaan kecil, cara berkomunikasi, maupun perhatian yang diberikan.

Seorang perempuan yang mulai tertarik kepada pria bisa saja menunjukkan perubahan sikap tanpa menyadarinya. Misalnya, menjadi lebih sering mencari kesempatan untuk berbicara, mengingat cerita kecil, atau menunjukkan perhatian terhadap kehidupan orang yang disukainya.

Namun, perilaku tersebut tidak selalu berarti seseorang sedang jatuh hati. Konteks hubungan, kepribadian, dan kebiasaan setiap orang tetap perlu dipertimbangkan agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat sejumlah perilaku yang kerap dikaitkan dengan ketertarikan seorang perempuan kepada pria. Berikut tujuh di antaranya:

1. Sering Mencari Kesempatan untuk Berdekatan

Salah satu perilaku yang mungkin terlihat adalah munculnya berbagai kesempatan untuk menciptakan kedekatan fisik.

Misalnya, memberikan tepukan ringan di bahu, menyentuh lengan ketika berbicara, atau membantu merapikan sesuatu pada pakaian. Namun, kontak fisik harus selalu dilihat berdasarkan konteks dan kenyamanan kedua pihak.

Jika dilakukan secara natural dan konsisten, perilaku tersebut bisa menjadi salah satu tanda adanya rasa nyaman atau ketertarikan.

2. Tanpa Sadar Mengikuti Gerakanmu

Dalam psikologi sosial dikenal istilah mirroring, yaitu kecenderungan seseorang mengikuti gerakan atau bahasa tubuh lawan bicara secara tidak sadar.

Contohnya, ketika kamu bersandar, dia melakukan hal serupa beberapa saat kemudian. Atau ketika kamu mengambil minuman, dia juga melakukan gerakan yang hampir sama.

Meski demikian, mirroring tidak secara otomatis berarti seseorang sedang naksir. Kebiasaan ini dapat muncul karena rasa nyaman, kesamaan perilaku, atau proses penyesuaian dalam interaksi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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