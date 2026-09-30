Teman tapi Saingan? Waspadai 5 Tanda Toxic Relationship dalam Pertemanan

Ilustrasi teman yang toxic (magnific/user15285612)
JawaPos.com - Memutus hubungan pertemanan yang diwarnai persaingan terselubung sering kali terasa jauh lebih menyakitkan dan menguras emosi daripada mengakhiri hubungan romantis.
Tanda-tanda toxic friendship kerap kali terselubung rapi di balik sikap perhatian, sehingga membuat penderitanya merasa bingung, ragu, hingga mengalami penderitaan emosional secara kronis.
Bukannya saling mendukung untuk mencapai potensi terbaik, persahabatan yang kompetitif justru memunculkan sisi terburuk dari dalam diri Anda.
Jika seorang teman mulai menunjukkan respons dingin, mengkritik lingkaran sosial Anda, meniru identitas secara obsesif, hingga memicu ketergantungan emosional yang tak sehat, itu merupakan sinyal kuat bahwa hubungan tersebut sudah beracun.
Seperti dikutip dari Your Tango, mengevaluasi dinamika persahabatan secara objektif sangat penting dilakukan agar Anda tidak mengorbankan impian dan kesejahteraan mental demi memuaskan rasa iri orang lain.
Berikut adalah lima tanda utama bahwa sahabat Anda sebenarnya sedang bersaing dan diam-diam iri dengan kehidupan Anda:
1. Menerima Kabar Baik Anda dengan Sikap Dingin dan Meremehkan
Baca Juga:Kiamat di Etihad! Manchester City, Ancaman Degradasi, Eksodus Bintang dan Pertaruhan Harga Diri Liga
Salah satu indikator paling nyata dari teman yang menyimpan rasa iri adalah reaksi mereka saat Anda meraih pencapaian atau menyampaikan berita bahagia.
Bukannya ikut bersukacita, mereka cenderung merespons dengan dingin, bersikap acuh tak acuh, meremehkan keberhasilan Anda, atau justru mengalihkan pembicaraan dengan memamerkan pencapaian mereka sendiri.
Kehadiran fisik maupun emosional mereka mendadak hilang di momen-momen penting yang seharusnya dirayakan bersama.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022