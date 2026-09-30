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Ryandi Zahdomo
Rabu, 30 September 2026 | 19.59 WIB

Teman tapi Saingan? Waspadai 5 Tanda Toxic Relationship dalam Pertemanan

Ilustrasi teman yang toxic (magnific/user15285612) - Image

Ilustrasi teman yang toxic (magnific/user15285612)

JawaPos.com - Memutus hubungan pertemanan yang diwarnai persaingan terselubung sering kali terasa jauh lebih menyakitkan dan menguras emosi daripada mengakhiri hubungan romantis. 

Tanda-tanda toxic friendship kerap kali terselubung rapi di balik sikap perhatian, sehingga membuat penderitanya merasa bingung, ragu, hingga mengalami penderitaan emosional secara kronis.

Bukannya saling mendukung untuk mencapai potensi terbaik, persahabatan yang kompetitif justru memunculkan sisi terburuk dari dalam diri Anda.

Jika seorang teman mulai menunjukkan respons dingin, mengkritik lingkaran sosial Anda, meniru identitas secara obsesif, hingga memicu ketergantungan emosional yang tak sehat, itu merupakan sinyal kuat bahwa hubungan tersebut sudah beracun.

Seperti dikutip dari Your Tango, mengevaluasi dinamika persahabatan secara objektif sangat penting dilakukan agar Anda tidak mengorbankan impian dan kesejahteraan mental demi memuaskan rasa iri orang lain.

Berikut adalah lima tanda utama bahwa sahabat Anda sebenarnya sedang bersaing dan diam-diam iri dengan kehidupan Anda:

1. Menerima Kabar Baik Anda dengan Sikap Dingin dan Meremehkan

Salah satu indikator paling nyata dari teman yang menyimpan rasa iri adalah reaksi mereka saat Anda meraih pencapaian atau menyampaikan berita bahagia. 

Bukannya ikut bersukacita, mereka cenderung merespons dengan dingin, bersikap acuh tak acuh, meremehkan keberhasilan Anda, atau justru mengalihkan pembicaraan dengan memamerkan pencapaian mereka sendiri.

Kehadiran fisik maupun emosional mereka mendadak hilang di momen-momen penting yang seharusnya dirayakan bersama.

Editor: Bintang Pradewo
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