Ajak Lennon Tramp Nonton Film Suamiku Lukaku, Ayu Azhari: Lebih Waspada Toxic Relationship

JawaPos.com - Aktris Ayu Azhari ikut terlibat sebagai pemain dalam film Suamiku Lukaku bersama sejumlah pemain lain yakni Acha Septriasa, Baim Wong, Raline Shah, Azkya Mahira, Gusty Pratama, Putri Ayudya, dll.

Tak hanya sebagai pemain, Ayu Azhari juga terlibat dalam menentukan lokasi syuting. Bangka, lokasi syuting utama dalam film garapan rumah produksi SinemArt, adalah hasil rekomendasi dari Ayu Azhari.

Saat acara nonton bareng di bilangan Epicentrum Rasuna Said Jakarta Selatan, belum lama ini, Ayu Azhari mengajak sang putra, Lennon Tramp, untuk nonton film Suamiku Lukaku.

Menurut Ayu Azhari, sang putra sangat baik untuk menonton film ini supaya tahu ada toxic relationship di dalam sebuah hubungan.

"Untuk lebih aware atau waspada dengan toxic relationship, orang-orang red flag memang ada di sekitar lingkungan kita," kata Ayu Azhari.

"Dari film ini, kita bisa lebih mengenal dan melihat pola dari orang-orang red flag. Bukan hanya terjadi pada suami istri, tapi bisa saja di pertemanan, lingkungan keluarga, atau sekolah," ungkapnya.

Ayu Azhari menegaskan bahwa Gen Z perlu mengetahui pola hubungan yang sehat dan tidak sehat di dalam lingkungan pertemanan, lingkungan pendidikan, dll untuk memastikan kesehatan mental mereka.

"Karena kesehatan mental sangat penting dalam membangun masa depan yang cerah dan sukses buat generasi muda," ungkap Ayu Azhari.