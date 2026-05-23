Ajak Lennon Tramp Nonton Film Suamiku Lukaku, Ayu Azhari: Lebih Waspada Toxic Relationship

Lennon Tramp bersama sang ibunda, Ayu Azhari. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Aktris Ayu Azhari ikut terlibat sebagai pemain dalam film Suamiku Lukaku bersama sejumlah pemain lain yakni Acha Septriasa, Baim Wong, Raline Shah, Azkya Mahira, Gusty Pratama, Putri Ayudya, dll.
Tak hanya sebagai pemain, Ayu Azhari juga terlibat dalam menentukan lokasi syuting. Bangka, lokasi syuting utama dalam film garapan rumah produksi SinemArt, adalah hasil rekomendasi dari Ayu Azhari.
Saat acara nonton bareng di bilangan Epicentrum Rasuna Said Jakarta Selatan, belum lama ini, Ayu Azhari mengajak sang putra, Lennon Tramp, untuk nonton film Suamiku Lukaku.
Menurut Ayu Azhari, sang putra sangat baik untuk menonton film ini supaya tahu ada toxic relationship di dalam sebuah hubungan.
Baca Juga:Ratu Sofya Tolak Promosikan Film Gara-gara Ada Adegan Seks, Begini Penjelasan Rumah Produksi
"Untuk lebih aware atau waspada dengan toxic relationship, orang-orang red flag memang ada di sekitar lingkungan kita," kata Ayu Azhari.
"Dari film ini, kita bisa lebih mengenal dan melihat pola dari orang-orang red flag. Bukan hanya terjadi pada suami istri, tapi bisa saja di pertemanan, lingkungan keluarga, atau sekolah," ungkapnya.
Ayu Azhari menegaskan bahwa Gen Z perlu mengetahui pola hubungan yang sehat dan tidak sehat di dalam lingkungan pertemanan, lingkungan pendidikan, dll untuk memastikan kesehatan mental mereka.
"Karena kesehatan mental sangat penting dalam membangun masa depan yang cerah dan sukses buat generasi muda," ungkap Ayu Azhari.
Film Suamiku Lukaku menceritakan tentang rumah tangga Irfan dan Amina yang terlihat harmonis di hadapan publik. Namun di balik itu, Amina ternyata menghadapi kekerasan fisik dari sang suami dan membawa dampak serius pada mentalnya.
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!
Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan