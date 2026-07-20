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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 20 Juli 2026 | 22.26 WIB

3 Zodiak yang Sering Terjebak Toxic Relationship, Betah Bertahan karena Yakin Pasangan Akan Berubah

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com-Beberapa zodiak akan pilih peri dengan mudah daripada bertahan, saat mereka sudah melihat adanya tanda-tanda red flag dari pasangan.

Namun, ada juga zodiak-zodiak yang memilih untuk tetap bertahan dengan sosok pasangan yang toxic, di dalam keadaan apapun.

Bagi mereka, mengakhiri hubungan bukanlah pilihan. Mereka perlu berusaha sekuat tenaga agar huugan mereka dapat berhasil.

Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (20/7) empat zodiak berikut tetap bertahan di dalam lingkungan toxic, sembari tetap berharap suata saat nanti, mereka bisa berubah. 

Cancer sering kali tidak menyadari saat-saat yag tepat untuk pergi. Cancer selalu ingin memperbaiki apa yang rusak, melindungi pasangannya, dan memberikan seluruhnya cintanya pada mereka. Cancer akan terus memberi perhatian dan kasih sayang meskipun pasangannya benar-benar toxic. Cancer perlu belajar kapan harus melepaskan. Saat mereka hanya berlarut-larut dengan pasangannya yang toxic, cancer hanya akan menguras tenaganya sendiri.

Virgo sulit mengakui bahwa mereka mungkin telah salah dalam hal memilih pasangan. Mereka tidak ingin mengakhiri hubungannya terlalu cepat, saat masih merasa ada hal-hal yang bisa diperbaiki. Mereka akan terus mencoba memperbaiki hubungan yang sebenarnya sudah tidak dapat diselamatkan karena sulit menerima bahwa ada keadaan yang memang ada di luar kendali mereka.

Capricorn akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan hubungan, meskipun mereka bersama dengan pasangan toxic. Mereka juga ingin menemukan satu orang untuk dicintai. Itulah sebabnya mengapa mereka sangat sulit meninggalkan hubungan yang sudah lama mereka bangun. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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