Hubungan Tak Lagi Sehat? Kenali 3 Ciri Toxic Relationship dan Solusinya

JawaPos.com - Hubungan asmara seharusnya menjadi tempat untuk saling mendukung, memberikan rasa aman, dan tumbuh bersama. Namun, tidak semua hubungan berjalan sesuai harapan. Setelah masa-masa indah di awal hubungan berlalu, sebagian pasangan mulai menghadapi konflik yang semakin sering hingga berubah menjadi hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship.

Tanpa disadari, banyak orang tetap bertahan dalam hubungan seperti ini karena menganggap pertengkaran atau sikap buruk pasangan sebagai hal yang biasa. Padahal, hubungan yang sehat dibangun di atas rasa saling menghormati, kepercayaan, dan dukungan satu sama lain. Ketika ketiga hal tersebut mulai hilang, itu bisa menjadi tanda bahwa hubungan sedang berada dalam kondisi yang tidak baik.

Dilansir dari English Jagran, berikut tiga tanda yang menunjukkan seseorang mungkin sedang berada dalam hubungan yang beracun beserta langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

Baca Juga:8 Alasan Mengapa Sebagian Orang Terjebak Mengulangi Pola Hubungan yang Toxic Menurut Psikologi

1. Komunikasi Dipenuhi Sikap Tidak Menghargai Cara pasangan berkomunikasi menjadi salah satu indikator utama kualitas hubungan. Jika pasangan sering mengabaikan pendapat Anda, membentak, berbicara dengan nada kasar, atau memperlihatkan sikap tidak menghormati, kondisi tersebut patut menjadi perhatian. Bila terus dibiarkan, pola komunikasi seperti ini dapat berkembang menjadi hubungan yang semakin tidak sehat. Karena itu, penting untuk mendengarkan intuisi dan menilai kembali apakah hubungan tersebut masih layak dipertahankan.

2. Pasangan Tidak Memberikan Dukungan Dalam hubungan yang sehat, pasangan semestinya saling memberikan semangat, baik dalam urusan pekerjaan, keluarga, maupun kehidupan pribadi. Sebaliknya, jika pasangan justru tidak mendukung langkah Anda, sering meremehkan usaha yang dilakukan, atau mudah memicu pertengkaran karena persoalan kecil, hal tersebut bisa menjadi sinyal bahwa hubungan sedang berada di ambang masalah yang lebih serius.

3. Pertengkaran Terjadi Terus-Menerus Perbedaan pendapat memang merupakan hal yang wajar. Namun, apabila konflik hampir selalu terjadi, disertai teriakan, saling menyalahkan, bahkan berlangsung di hadapan banyak orang tanpa alasan yang jelas, itu menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam hubungan. Situasi seperti ini dapat berdampak buruk terhadap kesehatan emosional sehingga penting untuk mulai memprioritaskan kebahagiaan dan ketenangan diri.

Cara Menghadapi Toxic Relationship Mengakhiri atau memperbaiki hubungan yang tidak sehat memang bukan perkara mudah. Meski demikian, ada beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan.

Pertama, jangan biarkan tekanan sosial atau rasa takut terhadap penilaian orang lain membuat Anda bertahan dalam hubungan yang menyakitkan. Keputusan terbaik adalah yang mampu menjaga kesehatan mental dan kualitas hidup Anda.

Kedua, cobalah membangun komunikasi yang jujur dan terbuka dengan pasangan. Ungkapkan apa yang dirasakan dan cari solusi bersama. Jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil, mintalah pendapat dari teman atau anggota keluarga yang dapat dipercaya agar memperoleh sudut pandang yang lebih objektif.