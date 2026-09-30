Psikologi Ungkap 7 Rahasia Karakter Orang yang Santai dan Menyenangkan

Seseorang yang menyenangkan dengan orang lain. (Magnific)
JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang selalu tampak tenang, tidak gampang tersulut emosi, dan secara alami membuat suasana di sekitarnya terasa nyaman?
Ilmu psikologi mencatat bahwa kepribadian yang santai atau easygoing serta menyenangkan bukanlah sekadar bakat lahiriah, melainkan hasil dari rangkaian kebiasaan mental yang dilatih secara konsisten.
Sosok yang santai tidak lantas berarti acuh tak acuh terhadap masalah. Mereka justru bertindak sebagai pengelola ketenangan yang terampil mengendalikan diri di tengah tekanan, sekaligus cerdas mengalokasikan energi emosional agar tidak terbuang untuk hal-hal sepele.
Mengadopsi karakteristik orang-orang yang santai dapat membantu seseorang membentuk pribadi yang lebih tangguh, bahagia, dan mudah diterima dalam berbagai lingkaran pergaulan.
Mengutip Your Tango, berikut tujuh ciri kepribadian orang yang santai dan menyenangkan menurut peninjauan psikologi:
1. Menikmati Setiap Momen Tanpa Syarat
Bagi pribadi yang santai, kenikmatan hidup tidak bergantung pada kondisi yang harus selalu sempurna. Mereka memiliki kecenderungan alami untuk menikmati apa pun aktivitas yang sedang ditekuni, baik saat beristirahat maupun ketika menyelesaikan pekerjaan rumit.
Sikap ini tidak selalu ditunjukkan lewat tawa atau senyuman konstan. Layaknya seorang seniman yang fokus menggoreskan kuas di atas kanvas, mereka menikmati alur proses dengan ketenangan pikiran. Kemampuan menghargai momen ini membuat mereka tidak mudah merasa frustrasi saat rencana tidak berjalan mulus.
2. Keselarasan Antara Minat dan Pekerjaan
Menemukan titik temu antara minat pribadi (passion) dan rutinitas harian menjadi pilar penting yang membentuk watak tenang. Ketika pekerjaan yang ditekuni sejalan dengan hal yang disukai, motivasi akan tumbuh secara organik tanpa paksaan emosional.
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