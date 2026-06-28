Gemar Nonton Film Horor? Studi Ungkap 4 Ciri Langka Kecerdasan Tinggi Ini

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, menyaksikan sosok menyeramkan atau adegan jumpscare di layar kaca adalah hal yang paling dihindari.

Namun, bagi para pencinta film horor, sensasi menegangkan dan pengalaman mencekam tersebut justru menjadi hiburan yang paling diburu.

Menariknya, saat Anda menyelami dunia sinema bergenre kelam ini lebih dalam, ada interaksi biologis yang luar biasa antara otak manusia dan narasi menyeramkan yang tersaji.

Menonton film horor bukan sekadar urusan nyali, melainkan sebuah aktivitas yang tanpa disadari melatih ketajaman berpikir kognitif.

Berbagai riset psikologi dan neurosains berhasil membuktikan bahwa orang yang gemar menonton film horor cenderung mengembangkan empat ciri langka yang berkaitan dengan kecerdasan emosional dan mental yang tinggi. Berikut adalah penjelasan ilmiah di balik ketangguhan otak para pencinta horor.

1. Kemampuan Superior dalam Mengelola Rasa Takut dan Cemas Setiap film horor sering kali menampilkan karakter utama yang mengambil keputusan konyol hingga membuat penonton jengkel. Namun, menurut makalah penelitian tahun 2012 oleh Mathias Clasen, seorang profesor madya sastra dan media dari Universitas Aarhus, tema-tema repetitif ini sebenarnya sedang melatih pikiran penonton.

Dengan menyaksikan kesalahan-kesalahan karakter di layar, otak penonton secara otomatis mempelajari strategi yang matang untuk mengelola rasa takut.

Pengalaman visual ini kemudian membentuk cetak biru yang bisa diterapkan dalam menghadapi tekanan di kehidupan nyata.

Meskipun film horor terasa menakutkan, penonton sadar bahwa alur cerita tersebut adalah fiksi.