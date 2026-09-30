5 Rahasia Daya Tarik Wanita yang Bikin Pria Jatuh Hati secara Instan

JawaPos.com - Sebuah studi perilaku dan psikologi mengungkapkan bahwa ketertarikan pria terhadap wanita dipengaruhi oleh pola biologis serta emosional yang dapat dijelaskan secara ilmiah.

Penilaian ini tidak melulu berorientasi pada aspek kecantikan fisik semata, melainkan juga melibatkan sinyal kehangatan, indikator kesehatan, hingga gaya komunikasi.

Sinyal-sinyal alami tersebut bekerja sejak impresi pertama dibentuk. Memahami indikator berbasis penelitian ini dapat membantu wanita memancarkan daya pikat terbaiknya secara autentik.

Dikutip dari Your Tango, berikut adalah lima daya tarik wanita yang terbukti secara ilmiah paling disukai oleh pria:

1. Riasan Wajah Berkonsep Natural Look Meskipun banyak pria mengaku lebih menyukai wanita tanpa riasan, data perilaku dari platform kencan Zoosk terhadap 1.200 profil wanita menunjukkan temuan berbeda. Wanita yang mengaplikasikan riasan mata dan pemoles lipsik lembut tercatat memiliki peluang 139 persen lebih tinggi untuk menerima pesan dari pria.

Hasil studi menjelaskan bahwa pria pada dasarnya menyukai riasan wajah, selama diaplikasikan secara halus dan tidak berlebihan (no-makeup makeup look). Sebaliknya, penggunaan riasan tebal dengan warna cenderung gelap sering kali dipersepsikan kurang ramah untuk mengawali interaksi.

Pria lebih mengapresiasi riasan yang mempertegas keindahan alami fitur wajah, seperti mata dan bibir. Sentuhan riasan tipis bernuansa hangat sudah cukup efektif untuk menarik perhatian pada impresi awal.

2. Rasio Pinggang dan Pinggul yang Proporsional Bentuk tubuh yang menarik ternyata berkaitan erat dengan evolusi biologis dan respons bawah sadar manusia. Pria secara naluriah tertarik pada proporsi pinggang dan pinggul (waist-to-hip ratio) yang seimbang karena diasosiasikan dengan indikator vitalitas kesehatan.