Wanita Ini Tertipu Rp 400 Juta Usai 8 Bulan Pacaran dengan Aktor Lee Dong Wook Palsu

Nama aktor Lee Dong Wook dicatut untuk melakukan penipuan. (Allkpop)
JawaPos.com - Seorang wanita Korea Selatan mengaku kehilangan 35 juta won atau sekitar Rp 400 juta setelah menjadi korban penipuan oleh seseorang yang mengaku sebagai aktor Lee Dong Wook.
Kisah tersebut terungkap dalam program SBS News Hunters yang tayang pada 16 September. Korban berinisial A merupakan wanita berusia 30-an tahun yang bekerja sebagai figuran.
Menurut pengakuan A, penipuan tersebut bermula dari komunikasi yang berlangsung secara intensif hingga berkembang menjadi hubungan romantis.
Pria yang menghubunginya mengaku sebagai aktor Lee Dong Wook. Selama sekitar delapan bulan, A percaya bahwa dirinya benar-benar menjalin hubungan dengan sang aktor.
Hubungan tersebut bahkan disebut semakin serius karena pria itu diklaim sempat membicarakan rencana bertemu orang tua dan melakukan perkenalan resmi.
"Lee Dong Wook menyatakan perasaannya kepada saya, dengan cara tertentu. Kami bahkan berbicara tentang bertemu orang tua kami dan melakukan perkenalan resmi," kata A dilansir dari Allkpop.
A mengaku berkomunikasi hampir setahun dan membuatnya percaya bahwa hubungan mereka memiliki masa depan.
"Hubungan kami berkembang menjadi hubungan romantis, dan kami melakukan percakapan seperti itu selama hampir setahun. Saya pikir dia telah memilih saya sebagai calon istrinya," lanjutnya.
Kepercayaan itu kemudian dimanfaatkan untuk meminta uang. A mengatakan, dirinya mengeluarkan sekitar 30 hingga 40 juta won selama berhubungan dengan pria tersebut. Dari jumlah itu, sekitar 35 juta won disebut benar-benar dikirimkan kepada penipu.
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Jawa Pos
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