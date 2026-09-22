Konon Punya Aura Ratu Kencono, Ini 5 Weton Wanita dengan Pesona Memikat

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, sifat, serta perjalanan kehidupan seseorang. Sejumlah penafsiran primbon bahkan menghubungkan weton tertentu dengan aura atau karakter spiritual yang dianggap istimewa.

Salah satunya adalah sosok Ratu Kencono yang dalam kepercayaan spiritual tertentu digambarkan memiliki karakter yang berkaitan dengan kecantikan, kewibawaan, kelembutan, dan daya tarik.

Wanita yang disebut memiliki keterkaitan dengan sosok tersebut tidak hanya digambarkan memiliki paras menarik. Mereka juga dipercaya mempunyai sejumlah sifat positif, seperti penyabar, setia, bijaksana, hingga mampu menjadi sosok yang dapat diandalkan.

Dikutip dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut lima weton wanita yang dalam penafsiran tersebut dipercaya memiliki karakter dan pesona yang dikaitkan dengan Ratu Kencono.

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1. Wanita Weton Selasa Wagi

Perempuan yang lahir pada Selasa Wagi dalam penafsiran tersebut digambarkan sebagai sosok yang lembut, sabar, dan memiliki kewibawaan.

Mereka dipercaya mempunyai hati yang baik, setia terhadap orang terdekat, serta tidak mudah menyimpan dendam. Sifat mudah memaafkan juga menjadi salah satu karakter yang kerap dilekatkan pada weton ini.

Dalam pergaulan, wanita Selasa Wagi disebut cenderung menjaga perkataan dan tidak gemar membicarakan keburukan orang lain. Pesonanya dipercaya berasal dari sikap yang tenang dan tulus.

Namun, mereka juga disebut memiliki sisi yang perlu diperhatikan, seperti mudah merasa curiga dan terkadang membutuhkan waktu untuk benar-benar merasa nyaman dalam lingkungan sosial.