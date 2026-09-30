Sensitif Suara Keras, Waspadai 7 Gangguan Saraf yang Sering Tak Disadari

Ilustrasi telinga sakit. (freepik)
JawaPos.com - Refleks terkejut saat mendengar benturan keras atau suara mendadak sebenarnya merupakan mekanisme pertahanan alami tubuh.
Namun, jika reaksi kaget Anda memicu dada berdebar kencang hingga tubuh melompat secara berlebihan, hal itu menjadi sinyal ada masalah pada sistem saraf Anda.
Kepekaan yang abnormal terhadap stimulasi suara menandakan adanya ketidakseimbangan biologis maupun psikologis.
Respons ini mengindikasikan bahwa tubuh Anda sedang berjuang mengelola tingkat stres dan beban kerja saraf.
Melansir dari Your Tango, memahami pemicu medis di balik kondisi ini sangat penting agar Anda dapat mengenali kesehatan mental diri dan segera berkonsultasi dengan dokter.
Berikut tujuh gangguan sistem saraf yang membuat seseorang menjadi sangat sensitif dan mudah kaget oleh suara keras.
1. Hiperarousal (Sistem Saraf dalam Mode Siaga Tinggi)
Data medis dari Cleveland Clinic menunjukkan bahwa hiperarousal terjadi ketika otak dan tubuh terus berada dalam kondisi terancam, meskipun Anda sedang berada di lingkungan yang aman.
Kondisi ini membuat sistem saraf simpatik penanggung jawab respons fight-or-flight terus bekerja tanpa henti.
Akibatnya, ambang batas toleransi sensorik tubuh menurun drastis. Benturan suara pelan yang biasanya diabaikan orang lain justru ditangkap oleh otak Anda sebagai bahaya besar yang memicu kejutan hebat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022