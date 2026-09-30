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Ryandi Zahdomo
Rabu, 30 September 2026 | 17.25 WIB

Sensitif Suara Keras, Waspadai 7 Gangguan Saraf yang Sering Tak Disadari

Ilustrasi telinga sakit. (freepik) - Image

Ilustrasi telinga sakit. (freepik)

JawaPos.com - Refleks terkejut saat mendengar benturan keras atau suara mendadak sebenarnya merupakan mekanisme pertahanan alami tubuh.

Namun, jika reaksi kaget Anda memicu dada berdebar kencang hingga tubuh melompat secara berlebihan, hal itu menjadi sinyal ada masalah pada sistem saraf Anda.

Kepekaan yang abnormal terhadap stimulasi suara menandakan adanya ketidakseimbangan biologis maupun psikologis.

Respons ini mengindikasikan bahwa tubuh Anda sedang berjuang mengelola tingkat stres dan beban kerja saraf.

Melansir dari Your Tango, memahami pemicu medis di balik kondisi ini sangat penting agar Anda dapat mengenali kesehatan mental diri dan segera berkonsultasi dengan dokter.

Berikut tujuh gangguan sistem saraf yang membuat seseorang menjadi sangat sensitif dan mudah kaget oleh suara keras.

1. Hiperarousal (Sistem Saraf dalam Mode Siaga Tinggi)

Data medis dari Cleveland Clinic menunjukkan bahwa hiperarousal terjadi ketika otak dan tubuh terus berada dalam kondisi terancam, meskipun Anda sedang berada di lingkungan yang aman.

Kondisi ini membuat sistem saraf simpatik penanggung jawab respons fight-or-flight terus bekerja tanpa henti.

Akibatnya, ambang batas toleransi sensorik tubuh menurun drastis. Benturan suara pelan yang biasanya diabaikan orang lain justru ditangkap oleh otak Anda sebagai bahaya besar yang memicu kejutan hebat.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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