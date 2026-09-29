Dulu Dekat, Kini Terasa Asing? Kenali Istilah Grow Apart dalam Sebuah Hubungan

JawaPos.com - Pernah merasa hubungan dengan sahabat yang dulu sangat dekat kini perlahan berubah? Tidak ada pertengkaran besar tetapi komunikasi semakin jarang dan masing-masing mulai menjalani kehidupan yang berbeda.

Kondisi tersebut dalam bahasa Inggris dapat digambarkan dengan istilah grow apart. Istilah ini merujuk pada keadaan ketika dua orang yang sebelumnya dekat perlahan menjadi tidak sedekat sebelumnya seiring berjalannya waktu.

Grow apart merupakan phrasal verb yang digunakan untuk menggambarkan dua orang yang perlahan berbagi lebih sedikit bagian dari kehidupan masing-masing. Kondisi tersebut dapat terjadi meskipun keduanya masih saling peduli dan tidak memiliki konflik tertentu.

Tidak Selalu Berawal dari Pertengkaran

Hubungan yang semakin jauh sering kali dianggap sebagai akibat dari konflik. Padahal, jarak dalam sebuah hubungan tidak selalu muncul karena pertengkaran atau perselisihan.

Grow apart justru menggambarkan perubahan yang berlangsung secara perlahan. Dua orang dapat tetap memiliki kepedulian satu sama lain, tetapi semakin jarang terlibat dalam kehidupan masing-masing.

Misalnya, dua sahabat yang sejak sekolah selalu menghabiskan waktu bersama. Setelah lulus, salah satunya melanjutkan kuliah di luar kota sedangkan yang lain mulai bekerja di daerah asal.

Kesibukan membuat keduanya tidak lagi memiliki banyak kesempatan untuk bertemu. Percakapan yang sebelumnya berlangsung setiap hari mulai berubah menjadi sesekali.

Pada awalnya, perubahan tersebut mungkin tidak terasa. Namun, setelah beberapa waktu, keduanya mulai menyadari bahwa banyak hal dalam kehidupan masing-masing tidak lagi mereka ketahui.

Situasi seperti inilah yang dapat digambarkan dengan grow apart. Jarak tersebut bukan selalu hasil dari keputusan untuk mengakhiri hubungan, melainkan dapat muncul ketika kehidupan setiap orang berkembang ke arah yang berbeda.

Ketika Kehidupan Membawa ke Arah Berbeda

Perubahan dalam hubungan dapat terjadi ketika seseorang memasuki fase kehidupan baru. Lingkungan pertemanan, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, hingga aktivitas sehari-hari dapat berubah.

Perubahan tersebut kemudian memengaruhi intensitas interaksi dengan orang-orang yang sebelumnya dekat.

Seseorang yang dahulu memiliki banyak waktu untuk berkumpul dengan sahabat mungkin harus menyesuaikan diri dengan jadwal kuliah atau pekerjaan. Di sisi lain, sahabatnya mungkin memiliki kesibukan dan lingkungan sosial yang berbeda.

Akibatnya, keduanya tidak lagi memiliki rutinitas yang sama. Topik pembicaraan juga dapat berubah karena pengalaman yang mereka jalani sudah berbeda.

Berbeda dengan Lose Touch

Istilah grow apart memiliki kaitan dengan kondisi ketika hubungan menjadi renggang, tetapi tidak sepenuhnya sama dengan lose touch.

Lose touch lebih mengarah pada kondisi ketika seseorang tidak lagi berkomunikasi atau kehilangan kontak dengan orang lain. Sementara itu, grow apart menekankan proses perubahan kedekatan yang terjadi secara perlahan.

Dengan kata lain, seseorang dapat mengalami grow apart meskipun masih sesekali berkomunikasi dengan orang yang bersangkutan.

Contohnya, dua sahabat mungkin masih saling mengirim pesan saat ulang tahun atau sesekali bertukar kabar. Namun, keduanya sudah tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari satu sama lain.

Kondisi tersebut berbeda dengan hubungan yang benar-benar terputus. Dalam grow apart, hubungan dapat tetap ada, tetapi tingkat kedekatan dan keterlibatan di dalamnya mengalami perubahan.

Tidak Berarti Hubungan Harus Berakhir

Mengalami grow apart tidak selalu berarti hubungan harus berakhir sepenuhnya. Perubahan kedekatan merupakan salah satu kemungkinan yang dapat terjadi dalam hubungan ketika kehidupan setiap orang terus berkembang.

Seseorang bisa saja tetap menghargai sahabat lamanya meskipun sudah tidak sering bertemu. Kenangan, pengalaman, dan hubungan yang pernah dibangun tetap menjadi bagian dari perjalanan keduanya.

Perubahan juga tidak selalu harus dipandang sebagai sesuatu yang disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak. Dalam banyak situasi, kehidupan memang membawa seseorang pada lingkungan dan prioritas baru.

Karena itu, istilah grow apart dapat membantu menggambarkan kondisi ketika hubungan berubah tanpa harus mengartikannya sebagai sebuah pertengkaran atau perpisahan.

Pada akhirnya, tidak semua orang yang pernah dekat akan terus berada pada tingkat kedekatan yang sama. Ada hubungan yang bertahan dengan intensitas yang sama, sementara hubungan lainnya perlahan berubah mengikuti perjalanan hidup masing-masing.

Jika suatu hari menyadari bahwa sahabat yang dulu selalu hadir kini terasa lebih jauh, mungkin hubungan tersebut bukan berakhir karena sebuah konflik. Bisa jadi, keduanya hanya sedang mengalami apa yang dalam bahasa Inggris disebut grow apart.