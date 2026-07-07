Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Endah Primasari Utami
Selasa, 7 Juli 2026 | 20.42 WIB

Meja Mana yang Anda Pilih untuk Kencan Pertama? Jawabannya Ungkap Apa yang Anda Butuhkan dalam Hubungan Asmara

Meja yang Anda pilih untuk kencan pertama ungkap apa yang Anda butuhkan dalam hubungan asmara. Sumber: Instagram ask.lindsay_. - Image

Meja yang Anda pilih untuk kencan pertama ungkap apa yang Anda butuhkan dalam hubungan asmara. Sumber: Instagram ask.lindsay_.

JawaPos.com - Meja yang Anda pilih untuk kencan pertama tanpa sadar mengungkap gaya hubungan asmara Anda.

Maksudnya, tentang apa yang terasa paling aman, paling alami, paling nyaman, dan bagaimana Anda mendekati cinta sebelum Anda mengucapkan sepatah kata pun.

Dilansir JawaPos.com dari asklindsay_ pada Selasa (7/7), ini arti di balik meja yang Anda pilih untuk kencan pertama.

1. Meja Tengah

Anda lebih terbuka dari yang Anda akui.

Ketika Anda merasakan chemistry dengan seseorang yang ada di hadapan Anda, Anda menginginkan kontak mata yang nyata, kehadiran, dan pertukaran emosional yang jelas.

Anda tidak menikmati permainan tebak-tebakan terlalu lama.

Sebaliknya, Anda ingin merasa dipilih, diperhatikan, dan didekati.

Dalam hubungan asmara, Anda mungkin memberi seseorang kesempatan nyata dengan cepat.

Tapi, Anda juga perlu merasa bahwa energinya saling timbal balik.

2. Tempat Duduk di Dekat Jendela

Anda jeli sebelum sepenuhnya terbuka.

Anda senang membaca suasana ruangan, merasakan energi orang yang bersama Anda, dan memahami atmosfer emosional sebelum Anda membiarkan diri rileks.

Mungkin Anda tampak tenang di luar, namun di dalam Anda memerhatikan semuanya.

Dalam hubungan asmara, Anda membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan seseorang yang tidak terburu-buru dalam membangun kepercayaan Anda.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Sering Gagal Kencan Pertama? 6 Kebiasaan Refleks Ini Bikin Pria Mundur - Image
Kepribadian

Sering Gagal Kencan Pertama? 6 Kebiasaan Refleks Ini Bikin Pria Mundur

Selasa, 30 Juni 2026 | 14.58 WIB

Menurut Psikologi, 10 Tanda Positif Kencan Pertama Diprediksi Miliki Hubungan Jangka Panjang yang Sehat - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, 10 Tanda Positif Kencan Pertama Diprediksi Miliki Hubungan Jangka Panjang yang Sehat

Jumat, 19 Juni 2026 | 21.04 WIB

6 Kesalahan Kencan Pertama yang Tak Disadari Membuat Seseorang Terlihat Putus Asa, Menurut Psikologi Hubungan - Image
Lifestyle

6 Kesalahan Kencan Pertama yang Tak Disadari Membuat Seseorang Terlihat Putus Asa, Menurut Psikologi Hubungan

Jumat, 10 April 2026 | 03.09 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

5

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

6

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs

7

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

8

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

9

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

10

Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore