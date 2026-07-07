Meja Mana yang Anda Pilih untuk Kencan Pertama? Jawabannya Ungkap Apa yang Anda Butuhkan dalam Hubungan Asmara

JawaPos.com - Meja yang Anda pilih untuk kencan pertama tanpa sadar mengungkap gaya hubungan asmara Anda.

Maksudnya, tentang apa yang terasa paling aman, paling alami, paling nyaman, dan bagaimana Anda mendekati cinta sebelum Anda mengucapkan sepatah kata pun.

Dilansir JawaPos.com dari asklindsay_ pada Selasa (7/7), ini arti di balik meja yang Anda pilih untuk kencan pertama.

1. Meja Tengah

Anda lebih terbuka dari yang Anda akui.

Ketika Anda merasakan chemistry dengan seseorang yang ada di hadapan Anda, Anda menginginkan kontak mata yang nyata, kehadiran, dan pertukaran emosional yang jelas.

Anda tidak menikmati permainan tebak-tebakan terlalu lama.

Sebaliknya, Anda ingin merasa dipilih, diperhatikan, dan didekati.

Dalam hubungan asmara, Anda mungkin memberi seseorang kesempatan nyata dengan cepat.

Tapi, Anda juga perlu merasa bahwa energinya saling timbal balik.

2. Tempat Duduk di Dekat Jendela

Anda jeli sebelum sepenuhnya terbuka.

Anda senang membaca suasana ruangan, merasakan energi orang yang bersama Anda, dan memahami atmosfer emosional sebelum Anda membiarkan diri rileks.

Mungkin Anda tampak tenang di luar, namun di dalam Anda memerhatikan semuanya.