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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 29 September 2026 | 03.21 WIB

Masa Pensiun Tak Cuma Soal Uang, 7 Pilihan di Usia 50-an Ini Punya Pengaruh Besar

seseorang yang bahagia di usia pensiun (Freepik/freepik)

JawaPos.com – Pensiun tidak selalu berarti berhenti bekerja lalu menikmati waktu luang. Bagi sebagian orang, fase ini menjadi kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan lebih santai, sedangkan bagi lainnya justru dapat menghadirkan rasa kehilangan arah.

Perbedaan pengalaman tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai persiapan yang dilakukan jauh sebelum masa pensiun. Usia 50-an menjadi salah satu periode penting untuk mulai mengevaluasi kesehatan, kondisi keuangan, hubungan sosial, hingga tujuan hidup.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh pilihan yang dapat berperan dalam mempersiapkan seseorang menghadapi masa pensiun. Berikut di antaranya:

1. Memprioritaskan Kesehatan, Bukan Mengabaikannya

Kondisi fisik menjadi salah satu hal yang penting dipersiapkan sebelum memasuki masa pensiun. Menjaga kesehatan sejak usia 50-an dapat dilakukan melalui aktivitas fisik secara rutin, pola makan yang seimbang, pemeriksaan kesehatan, dan pengelolaan stres.

Sebaliknya, kebiasaan mengabaikan kesehatan dapat membuat seseorang menghadapi lebih banyak keterbatasan ketika memasuki usia lanjut. Karena itu, menjaga tubuh sejak sekarang dapat membantu seseorang tetap memiliki kesempatan untuk melakukan berbagai aktivitas yang disukai setelah pensiun.

2. Tetap Menjaga Hubungan dengan Orang Lain

Kehidupan sosial juga tidak kalah penting. Selama masih aktif bekerja, seseorang sebaiknya tetap meluangkan waktu untuk keluarga, sahabat, tetangga, maupun komunitas.

Ketika pekerjaan berakhir, rutinitas dan interaksi dengan rekan kerja otomatis dapat berkurang. Jika sejak sebelumnya seseorang sudah memiliki lingkungan sosial yang sehat, perubahan tersebut akan lebih mudah dihadapi.

Mempertahankan hubungan dengan orang lain juga dapat membuat kehidupan setelah pensiun terasa lebih aktif dan bermakna.

3. Mulai Menata Kondisi Keuangan

Persiapan pensiun tidak hanya berkaitan dengan berapa banyak uang yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga bagaimana seseorang mengatur pengeluaran.

Memasuki usia 50-an dapat menjadi waktu untuk mengevaluasi tabungan, utang, kebutuhan rutin, serta rencana keuangan setelah tidak lagi memperoleh penghasilan dari pekerjaan utama.

Menyesuaikan gaya hidup dengan kemampuan finansial juga penting. Dengan perencanaan yang lebih matang, seseorang dapat mengurangi tekanan keuangan ketika memasuki masa pensiun.

4. Belajar Berdamai dengan Perubahan

Pensiun membawa perubahan besar dalam rutinitas sehari-hari. Jabatan, jadwal kerja, tanggung jawab profesional, hingga lingkungan kantor mungkin tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan.

Kemampuan beradaptasi dapat membantu seseorang melewati perubahan tersebut. Alih-alih terus terpaku pada peran masa lalu, seseorang dapat mulai mengeksplorasi hobi, kegiatan sosial, perjalanan, atau aktivitas lain yang memberikan kepuasan.

Menerima perubahan bukan berarti kehilangan produktivitas. Justru, fase baru tersebut dapat menjadi kesempatan untuk menemukan bentuk aktivitas yang berbeda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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