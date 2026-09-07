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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 8 September 2026 | 03.25 WIB

8 Hal yang Harus Dipersiapkan untuk Menyambut Hari Pensiun dengan Nyaman

Ilustrasi seseorang mempersiapkan masa pensiun (magnific) - Image

Ilustrasi seseorang mempersiapkan masa pensiun (magnific)

 

JawaPos.com - Ingin menikmati masa pensiun dengan nyaman? Kenali 8 hal penting yang sebaiknya dipersiapkan sejak jauh-jauh hari, mulai dari keuangan hingga aktivitas setelah berhenti bekerja.

Pensiun sering dibayangkan sebagai masa ketika seseorang akhirnya terbebas dari rutinitas pekerjaan. 

Tidak perlu lagi berangkat pagi-pagi, menghadapi kemacetan, mengejar target, atau menghabiskan sebagian besar waktu untuk pekerjaan.

Namun, kenyamanan setelah pensiun tidak datang begitu saja. Berhenti bekerja berarti memasuki fase kehidupan baru yang membutuhkan persiapan, terutama karena sumber penghasilan aktif dapat berubah sementara kebutuhan hidup tetap berjalan.

Selain persoalan uang, seseorang juga perlu memikirkan bagaimana mengisi waktu, menjaga hubungan sosial, merawat kesehatan, dan menemukan aktivitas yang membuat hidup tetap terasa bermakna. 

Tanpa persiapan, waktu luang yang awalnya terasa menyenangkan justru dapat berubah menjadi kebosanan.

Dirangkum dari laman YourTango, artikel ini membaha delapan kebiasaan yang dilakukan orang yang ingin menikmati masa pensiun secara lebih nyaman, termasuk mengelola pengeluaran, memperhatikan aset yang sudah dimiliki, mencari alternatif transportasi, mengendalikan biaya hiburan, serta menyiapkan sumber pemasukan tambahan.

Berikut delapan hal yang dapat dipersiapkan sebelum memasuki masa pensiun.

1. Mulai Mencatat Seluruh Pengeluaran

Persiapan pensiun sebaiknya dimulai dari hal yang paling sederhana: mengetahui ke mana uang pergi setiap bulan.

Banyak orang mengetahui jumlah penghasilan dan tabungan mereka, tetapi tidak benar-benar memahami berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mempertahankan gaya hidup sehari-hari. 

Padahal, informasi tersebut sangat penting ketika seseorang mulai menghitung kebutuhan setelah tidak lagi menerima gaji secara rutin.

YourTango menyoroti pentingnya melacak pengeluaran secara terperinci, bahkan untuk pembelian kecil. 

Dengan mencatat transaksi secara rutin, seseorang dapat melihat pola pengeluaran dan mengetahui bagian mana yang sebenarnya bisa dikurangi sebelum pensiun.

Langkah ini dapat dimulai jauh sebelum usia pensiun. Catat kebutuhan pokok seperti makanan, listrik, transportasi, cicilan, asuransi, hingga pengeluaran yang sifatnya rekreasional.

Setelah beberapa bulan, kelompokkan pengeluaran menjadi kebutuhan wajib dan kebutuhan yang masih bisa disesuaikan. 

Editor: Novia Tri Astuti
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