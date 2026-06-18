10 Kebiasaan Orang Cerdas yang Membantu Mereka Menikmati Masa Pensiun Tanpa Khawatir Soal Finansial

JawaPos.com - Masa pensiun sering digambarkan sebagai periode untuk menikmati hasil kerja keras selama puluhan tahun.

Namun, kenyataannya tidak semua orang dapat menjalani masa tersebut dengan tenang.

Banyak yang justru merasa cemas karena kondisi keuangan yang belum cukup kuat untuk menopang kebutuhan hidup setelah tidak lagi bekerja secara aktif.

Orang-orang yang mampu menikmati masa pensiun tanpa banyak kekhawatiran biasanya tidak membangun keamanan finansial dalam waktu singkat.

Mereka mempersiapkannya sejak jauh hari melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Kebiasaan inilah yang perlahan menciptakan fondasi keuangan yang kuat dan membantu mereka menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri.

Dilansir dari Yourtango, inilah sepuluh kebiasaan finansial yang sering dilakukan orang cerdas untuk memastikan kehidupan setelah pensiun tetap nyaman dan sejahtera.

1. Menabung Sebelum Membelanjakan Uang

Banyak orang menabung dari sisa pengeluaran bulanan. Sebaliknya, orang cerdas sering menjadikan tabungan sebagai prioritas utama.