10 Kebiasaan Orang Cerdas yang Membantu Mereka Menikmati Masa Pensiun Tanpa Khawatir Soal Finansial

Ilustrasi pensiunan cerdas (Magnific)
JawaPos.com - Masa pensiun sering digambarkan sebagai periode untuk menikmati hasil kerja keras selama puluhan tahun.
Namun, kenyataannya tidak semua orang dapat menjalani masa tersebut dengan tenang.
Banyak yang justru merasa cemas karena kondisi keuangan yang belum cukup kuat untuk menopang kebutuhan hidup setelah tidak lagi bekerja secara aktif.
Orang-orang yang mampu menikmati masa pensiun tanpa banyak kekhawatiran biasanya tidak membangun keamanan finansial dalam waktu singkat.
Mereka mempersiapkannya sejak jauh hari melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.
Kebiasaan inilah yang perlahan menciptakan fondasi keuangan yang kuat dan membantu mereka menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri.
Dilansir dari Yourtango, inilah sepuluh kebiasaan finansial yang sering dilakukan orang cerdas untuk memastikan kehidupan setelah pensiun tetap nyaman dan sejahtera.
Baca Juga:Bukan dari Mobil atau Pakaian, 7 Kebiasaan Ini Akan Mengungkap Seberapa Kaya Seseorang Sebenarnya
1. Menabung Sebelum Membelanjakan Uang
Banyak orang menabung dari sisa pengeluaran bulanan. Sebaliknya, orang cerdas sering menjadikan tabungan sebagai prioritas utama.
Begitu menerima penghasilan, mereka langsung menyisihkan sebagian untuk tabungan atau investasi sebelum menggunakan sisanya untuk kebutuhan lainnya.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan